Как встретили Пасху в России. Фоторепортаж

Православные россияне в ночь на 16 апреля встретили Пасху, один из самых важных христианских праздников. Главную службу в храме Христа Спасителя провел патриарх Кирилл, на ней присутствовали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Верующие с лампадами, зажженными от Благодатного огня в аэропорту «Внуково-3».
Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Владимир Путин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, Москва
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Пасхальная служба в Казанском кафедральном соборе, Санкт-Петербург
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Священнослужитель во время пасхальной службы в Вознесенском храме, Рязань
Фото: Юлия Морозова / Reuters
Крёстный ход в городе Дзержинский, Московская область
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Хор во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, Ростов-на-Дону
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Перед праздничным пасхальным богослужением в храме Трёх Святителей в Симферополе
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters
Российские казаки и священнослужители принимают участие в крёстном ходе в городе Азов, Ростовская область
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Пасхальная служба в Свято-Владимирском кафедральном соборе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», Севастополь
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Освящение куличей и яиц после пасхальной службы в храме Михаила Архангела в Грозном, Чеченская Республика
Прихожане во время ночного пасхального богослужения возле православного храма Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» в Дивногорске, Красноярский край
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Верующие после пасхальной службы в Покровском мужском монастыре в Омске
Фото: Николай Михальченко / ТАСС
Верующие во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Пасхальный крёстный ход во Владивостоке
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Военнослужащий артиллерийского полка во время пасхальной службы в новом военно-полевом православном храме. Храм находится под землей и укреплен на случай обстрела, Херсонская область
Фото: РИА Новости
Верующие перед началом праздничного пасхального богослужения в церкви Георгия Победоносца в Мелитополе
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
Дети на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском архиерейском соборе в Донецке