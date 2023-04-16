Как встретили Пасху в России. Фоторепортаж

Православные россияне в ночь на 16 апреля встретили Пасху, один из самых важных христианских праздников. Главную службу в храме Христа Спасителя провел патриарх Кирилл, на ней присутствовали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

