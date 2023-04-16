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Как встретили Пасху в России. Фоторепортаж

Православные россияне в ночь на 16 апреля встретили Пасху, один из самых важных христианских праздников. Главную службу в храме Христа Спасителя провел патриарх Кирилл, на ней присутствовали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
 
Верующие с лампадами, зажженными от Благодатного огня в аэропорту &laquo;Внуково-3&raquo;.&nbsp;
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верующие с лампадами, зажженными от Благодатного огня в аэропорту «Внуково-3». 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Владимир Путин во время пасхальной службы&nbsp;в храме Христа Спасителя, Москва
Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Владимир Путин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, Москва

Пасхальная служба в Казанском кафедральном соборе,&nbsp;Санкт-Петербург
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Пасхальная служба в Казанском кафедральном соборе, Санкт-Петербург
Священнослужитель во время пасхальной службы в Вознесенском храме,&nbsp;Рязань
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Священнослужитель во время пасхальной службы в Вознесенском храме, Рязань
Крёстный ход&nbsp;в городе Дзержинский, Московская область
Фото: Юлия Морозова / Reuters
Крёстный ход в городе Дзержинский, Московская область
Хор во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы,&nbsp;Ростов-на-Дону
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Хор во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, Ростов-на-Дону
Перед праздничным пасхальным богослужением в храме Трёх Святителей в Симферополе
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Перед праздничным пасхальным богослужением в храме Трёх Святителей в Симферополе

Российские казаки и священнослужители принимают участие в крёстном ходе в городе Азов, Ростовская&nbsp;область
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters
Российские казаки и священнослужители принимают участие в крёстном ходе в городе Азов, Ростовская область
Пасхальная служба в Свято-Владимирском кафедральном соборе на территории музея-заповедника &laquo;Херсонес Таврический&raquo;,&nbsp;Севастополь
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Пасхальная служба в Свято-Владимирском кафедральном соборе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», Севастополь
Освящение куличей и яиц после пасхальной службы в храме Михаила Архангела в Грозном, Чеченская Республика
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Освящение куличей и яиц после пасхальной службы в храме Михаила Архангела в Грозном, Чеченская Республика
Прихожане во время ночного пасхального богослужения возле православного храма Абалакской иконы Божией Матери &laquo;Знамение&raquo;&nbsp;в Дивногорске,&nbsp;Красноярский край

Прихожане во время ночного пасхального богослужения возле православного храма Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» в Дивногорске, Красноярский край

Верующие после пасхальной службы в Покровском мужском монастыре в Омске
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Верующие после пасхальной службы в Покровском мужском монастыре в Омске
Верующие во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова в&nbsp;Южно-Сахалинске
Фото: Николай Михальченко / ТАСС
Верующие во время пасхальной службы в кафедральном соборе Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Праздничное&nbsp;богослужение&nbsp;в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Пасхальный&nbsp;крёстный&nbsp;ход&nbsp;во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пасхальный крёстный ход во Владивостоке

Военнослужащий артиллерийского полка во время пасхальной службы в новом военно-полевом православном храме. Храм находится под землей и укреплен на случай обстрела,&nbsp;Херсонская область
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Военнослужащий артиллерийского полка во время пасхальной службы в новом военно-полевом православном храме. Храм находится под землей и укреплен на случай обстрела, Херсонская область
Верующие перед началом праздничного пасхального богослужения в церкви Георгия Победоносца в Мелитополе
Фото: РИА Новости

Верующие перед началом праздничного пасхального богослужения в церкви Георгия Победоносца в Мелитополе

Дети на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском архиерейском соборе в Донецке
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Дети на праздничном пасхальном богослужении в Свято-Николаевском архиерейском соборе в Донецке

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