Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Стремоусов сообщил о движении значительных сил ВСУ к Херсонской области Политика, 10:07
«Тинькофф» заявил о планах запустить фонды на «дружественные» активы Азии Инвестиции, 10:00
Россияне сократили покупку лекарств от COVID-19 Общество, 10:00
Во Франции выбрали преемника Марин Ле Пен Политика, 09:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:51
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 09:49
Uber нарастила доходы и впечатлила рынок. Что думают эксперты о ее акциях Pro, 09:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сунак подчеркнул важность отказа от ископаемого топлива из-за Украины Политика, 09:41
«Тинькофф» раскрыл сумму замороженных в его биржевых фондах активов Инвестиции, 09:30
Во сколько обходятся бюджету неинфекционные заболевания Партнерский проект, 09:04
Системный подход Аристотеля: зачем его сегодня применять предпринимателю Pro, 09:01
«Тинькофф Капитал» — РБК: «Работаем над фондами на активы из стран Азии» Инвестиции, 09:00
Западные эксперты оценили перспективы санкций против «Крепости Россия» Экономика, 09:00
5 подкастов, на которые не жалко времени. О моде, киберэтике и не только Life, 09:00
Политика ,  
0 

Во Франции выбрали преемника Марин Ле Пен

Во Франции выбрали преемника Ле Пен на посту главы партии «Национальное объединение»
Жордан Барделла помог Ле Пен «дедемонизировать» партию, сместив фокус с вопросов иммиграции на экономические проблемы, отмечает Bloomberg. Он стал исполняющим обязанности главы «Национального объединения» в прошлом году

Новым главой крупнейшей ультраправой партии Франции «Национальное объединение» стал 27-летний депутат Европарламента Жордан Барделла, пишет Le Figaro. Его на съезде партии поддержали 85% голосов. Около полувека это политическое движение возглавляли основатель Жан-Мари Ле Пен и его дочь Марин.

Барделла сравнил Францию с самолетом без пилота и призвал французов всех политических взглядов объединиться вокруг него. «Мы станем преемниками [нынешнего президента] Эмманюэля Макрона», — пообещал он, назвав себя лидером оппозиции.

Барделла стал исполняющим обязанности главы партии в 2021 году. Bloomberg отмечет, что он помог «дедемонизировать» движение, сосредоточив внимание «Национального объединения» на экономических вопросах, а не теме иммиграции, а также изменив подход к взглядам на права женщин.

Новый лидер партии вырос в неблагополучном и этнически разнообразном парижском пригороде Сен-Сен-Дени, он бросил университет из-за увлечения политикой, отмечет агентство. Барделла использует свое прошлое, чтобы противопоставить себя большинству политиков в республике, которые, как правило, посещали элитные школы.

По итогам парламентских выборов в этом году «Национальное объединение» впервые заняло третье место, получив 89 кресел из 577. Это значительно превосходит позиции партии в парламенте прежнего созыва, где она имела лишь восемь мандатов.

«Эта группа будет, безусловно, самой многочисленной в истории нашей политической семьи», — заявила после выборов Ле Пен, пообещав своим сторонникам, что будет отстаивать линию партии в отношении иммиграции и безопасности (первую она намерена ограничить, а вторую — усилить). Политик предупредила, что продолжит возглавлять фракцию в Национальном собрании после ухода с пост главы партии.

По результатам выборов коалиция президента Эмманюэля Макрона «Вместе!» потеряла большинство мест в нижней палате парламента, премьер Франции Элизабет Борн сочла такой результат угрозой для страны.




 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Франция Марин Ле Пен ультраправые «Национальный фронт»
Материалы по теме
Партия Ле Пен начала выплаты военному подрядчику из России под санкциями
Политика
Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на «угрозы» России
Политика
Ле Пен сочла сближение с Россией необходимым для безопасности континента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter