Во Франции выбрали преемника Марин Ле Пен

Жордан Барделла помог Ле Пен «дедемонизировать» партию, сместив фокус с вопросов иммиграции на экономические проблемы, отмечает Bloomberg. Он стал исполняющим обязанности главы «Национального объединения» в прошлом году

Новым главой крупнейшей ультраправой партии Франции «Национальное объединение» стал 27-летний депутат Европарламента Жордан Барделла, пишет Le Figaro. Его на съезде партии поддержали 85% голосов. Около полувека это политическое движение возглавляли основатель Жан-Мари Ле Пен и его дочь Марин.

Барделла сравнил Францию с самолетом без пилота и призвал французов всех политических взглядов объединиться вокруг него. «Мы станем преемниками [нынешнего президента] Эмманюэля Макрона», — пообещал он, назвав себя лидером оппозиции.

Барделла стал исполняющим обязанности главы партии в 2021 году. Bloomberg отмечет, что он помог «дедемонизировать» движение, сосредоточив внимание «Национального объединения» на экономических вопросах, а не теме иммиграции, а также изменив подход к взглядам на права женщин.

Новый лидер партии вырос в неблагополучном и этнически разнообразном парижском пригороде Сен-Сен-Дени, он бросил университет из-за увлечения политикой, отмечет агентство. Барделла использует свое прошлое, чтобы противопоставить себя большинству политиков в республике, которые, как правило, посещали элитные школы.

По итогам парламентских выборов в этом году «Национальное объединение» впервые заняло третье место, получив 89 кресел из 577. Это значительно превосходит позиции партии в парламенте прежнего созыва, где она имела лишь восемь мандатов.

«Эта группа будет, безусловно, самой многочисленной в истории нашей политической семьи», — заявила после выборов Ле Пен, пообещав своим сторонникам, что будет отстаивать линию партии в отношении иммиграции и безопасности (первую она намерена ограничить, а вторую — усилить). Политик предупредила, что продолжит возглавлять фракцию в Национальном собрании после ухода с пост главы партии.

По результатам выборов коалиция президента Эмманюэля Макрона «Вместе!» потеряла большинство мест в нижней палате парламента, премьер Франции Элизабет Борн сочла такой результат угрозой для страны.







