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В Генштабе задумались о поставках в Сирию С-300
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В Генштабе задумались о поставках в Сирию С-300
Война в Сирии, 12:16
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В Генштабе задумались о поставках в Сирию С-300
Москва может снова рассмотреть вопрос о поставках в Сирию ЗРК С-300, заявил генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, речь идет не только о Сирии, но и о снабжении российскими системами ПВО других стран
Зенитно-ракетные комплексы С-300 (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны, заявил в субботу начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — сказал Рудской в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

По данным Генштаба, сирийская армия успешно перехватила 71 крылатую ракету из 103, которые в ночь на 14 апреля выпустили США, Великобритания и Франция. «По имеющейся информации, всего были применены 103 крылатые ракеты. <...> Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения», — заявил Рудской.

Ранее Минобороны заявило, что в ходе ракетного удара по объектам в Сирии США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет, причем среди них были как крылатые ракеты, так и ракеты типа «воздух — земля». Сирийская армия отражала удар с помощью комплексов ПВО, которые были произведены в Советском Союзе более 30 лет назад, уточнили в ведомстве.

На момент подготовки этой информации страны — участники удара не сообщали официально о результативности ударов и количестве перехваченных ракет. ​

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В ходе предыдущего ракетного удара по Сирии, который США предприняли 7 апреля 2017 года также после обвинений Дамаска в применении химического оружия, было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк».

США и их союзники пошли на применение ракет в Сирии после очередной химической атаки в этой стране. Они обвинили правительство Башара Асада в применении химоружия. Официальная Москва назвала оба случая (в апреле 2017 и апреле 2018 года) постановками и инсценировками и заявила, что обвинение подтверждается никакими доказательствами.

 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ЗРК С-300 , Сирия , Генштаб России
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