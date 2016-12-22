Путин назначил нового замглавы МИДа
Политика, 13:49
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Путин назначил нового замглавы МИДа
Заместителем министра иностранных дел России назначен Сергей Вершинин. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня опубликования.
Ранее Вершинин занимал должность главы департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИДа.
Вершинин окончил МГИМО и Дипломатическую академию МИДа. Позднее он работал советником-посланником посольства России в Тунисе, затем перешел на должность начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки. С 2000 по 2003 год он был чрезвычайным и полномочным послом в Алжире.