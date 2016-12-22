Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,87 61,40 EUR Нал. 77,85 75,92 USD Бирж. 62,10 +0,05 EUR Бирж. 76,88 +0,33 USD ЦБ. 62,28 +0,85 EUR ЦБ. 76,84 +1,09 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8022,90 -269,50 MOEX 2143,67 -1,45% RTS 1085,16 -1,75% Brent 71,53 -1,50% DJIA 24633,83 +1,12% Nasdaq 7167,81 +0,86% FTSE 7198,20 -0,91%
Мэй исключила связь между ударами по Сирии и «просьбой Трампа»
Лента новостей
Роскомнадзор заблокирует почти 2 млн IP-адресов провайдера Amazon 20:56, Технологии и медиа Минобороны назвало число выпущенных для отражения удара по Сирии ракет 20:31, Политика Минобороны заявило о сбитом в Сирии истребителе из «соседней страны» 20:23, Политика В больнице Солсбери рассказали об улучшении состояния Скрипаля 20:07, Общество Мэй исключила связь между ударами по Сирии и «просьбой Трампа» 20:00, Политика СМИ узнали о причине короткого замыкания в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» 19:38, Общество Экс-сенатор Магомедов на суде рассказал о «жутко неудачном бизнесе» брата 19:35, Общество Суд оставил под арестом бывшего сенатора Магомеда Магомедова 19:31, Общество Ковальчук договорился с тренером сборной о пропуске ЧМ по хоккею 19:30, Спорт При наезде машины на толпу у ТЦ в Манчестере пострадали шесть человек 19:28, Политика Мутко прокомментировал расследование ФИФА о расизме на матче в Петербурге 19:25, Общество Цены на бензин на заправках Москвы выросли более чем на 0,5% 19:13, Бизнес Алехину и Энтео задержали на акции в защиту Telegram у здания ФСБ 19:11, Общество 16-летнюю российскую теннисистку дисквалифицировали за допинг 19:10, Спорт Роскомнадзор пообещал изучить способы обхода блокировки Telegram 19:08, Общество Карл Айкан продает свои казино Tropicana Entertainment за $1,85 млрд 19:06, Бизнес Подмосковное Минэкологии оштрафовало оператора свалки «Ядрово» 18:50, Общество Во ВШЭ понизили прогноз курса рубля из-за новых санкций 18:44, Экономика Температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд 18:39, Общество Стоимость криптовалюты Populous выросла на 37% за несколько часов 18:39, Крипто Омбудсмен предложила Путину запретить школьникам участвовать в протестах 18:34, Политика МИД выпустил рекомендации для россиян после акций протестов в Ереване 18:31, Политика Столкновения протестующих с полицией в Ереване. Фоторепортаж 18:31, Фотогалерея  Белый дом подтвердил рассмотрение новых санкций против России 18:16, Политика Адвокатом Зиявудина Магомедова стал защитник Шакро Молодого 18:15, Общество Суд продлил домашний арест бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» 18:12, Общество Власти Гонконга назвали большинство ICO мошенничеством 18:09, Крипто Как в Греции пытались снести памятник Трумэну 18:05, Фотогалерея 
Мэй исключила связь между ударами по Сирии и «просьбой Трампа»
Война в Сирии, 20:00
0
Мэй исключила связь между ударами по Сирии и «просьбой Трампа»
Премьер-министр Великобритании выступила в парламенте с объяснением удара по Сирии. Тереза Мэй назвала этот удар легитимным и подчеркнула, что решение было принято «не потому, что президент Трамп попросил нас»
Тереза Мэй (Фото: Pete Maclaine / Zuma / ТАСС)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нанесение ударов по Сирии отражало национальные интересы страны, давление со стороны президента США Дональда Трампа не оказывалось. Об этом Мэй сообщила в ходе дебатов в парламенте.

Удар по сценарию Трампа: какие цели США поразили в Сирии
Политика

«Мы сделали это не потому, что президент Трамп попросил нас, мы сделали это, потому что считали это правильным, и мы не одиноки [в своем решении]. Есть широкая международная поддержка наших действий», — заявил Мэй. Она также назвала эти удары легитимными и добавила, что они были тщательно рассчитаны и пришлись на военные объекты.

Британский премьер-министр отметила в своем выступлении, что эта операция не является вмешательством в сирийский конфликт, поскольку была реакцией Великобритании, Франции и США на применение химического оружия в сирийском городе Дума. «Это не было вмешательством в гражданскую войну и не касалось смены режима. Это было ограниченным, нацеленным и эффективным ударом, который должен прекратить страдания людей», — подчеркнула премьер-министр.

Тереза Мэй также подчеркнула, что ракетные удары не привели к потерям среди военного контингента России в Сирии. «Мы минимизировали угрозу дальнейшей эскалации благодаря нашему тщательному и целенаправленному подходу. Отмечу, что Россия не сообщила о каких-либо потерях среди личного состава или военной техники», — заявила премьер-министр.

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж Еще 2 фото
Фотогалерея

В свою очередь, лидер лейбористов Джереми Корбин, который выступил в парламенте после Терезы Мэй, раскритиковал ее решение присоединиться к акции США и Франции, не получив перед этим согласие законодательного органа Великобритании. «Правильно, чтобы парламент мог поддержать или остановить планируемую акцию правительства», — заявил Корбин.

Он также призвал главу правительства обнародовать полное юридическое обоснование принятого решения, отметив, что участие Лондона в ударе по Сирии «вызывает вопросы с юридической точки зрения».

Удар по сценарию Трампа: какие цели США поразили в Сирии
Политика

14 апреля США, Великобритания и ​Франция нанесли удары по нескольким целям в Сирии. Всего по территории страны было выпущено более ста ракет. Официальные Вашингтон, Лондон и Париж утверждают, что целями ударов стали объекты, связанные с производством химического оружия. США и их союзники назвали эти удары ответом на возможную химическую атаку в городе Дума. В этой атаке они обвиняют официальные власти Сирии, которые, в свою очередь, причастность к ней отвергают.

15 апреля с заявлением по Сирии выступил французский президент Эмманюэль Макрон. Он указал на то, что Франция действовала вместе с двумя другими постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также назвал операцию легитимной.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Авторы: Мария Кокорева, Маргарита Девяткина.
Теги: Тереза Мэй , Вашингтон , Сирия , авиудары
Главное
Роскомнадзор заблокирует почти 2 млн IP-адресов провайдера Amazon Технологии и медиа
Материалы по теме
Михаил Троицкий Торг и принуждение: как Россия может воспринять удары по Сирии Мнение
Россия нашла участников съемок постановочного видео «химатаки» в Сирии Политика
Джонсон не стал связывать удары по Сирии с планами смены режима Асада Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.