Мэй исключила связь между ударами по Сирии и «просьбой Трампа»

Премьер-министр Великобритании выступила в парламенте с объяснением удара по Сирии. Тереза Мэй назвала этот удар легитимным и подчеркнула, что решение было принято «не потому, что президент Трамп попросил нас»

Тереза Мэй (Фото: Pete Maclaine / Zuma / ТАСС)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нанесение ударов по Сирии отражало национальные интересы страны, давление со стороны президента США Дональда Трампа не оказывалось. Об этом Мэй сообщила в ходе дебатов в парламенте.

«Мы сделали это не потому, что президент Трамп попросил нас, мы сделали это, потому что считали это правильным, и мы не одиноки [в своем решении]. Есть широкая международная поддержка наших действий», — заявил Мэй. Она также назвала эти удары легитимными и добавила, что они были тщательно рассчитаны и пришлись на военные объекты.

Британский премьер-министр отметила в своем выступлении, что эта операция не является вмешательством в сирийский конфликт, поскольку была реакцией Великобритании, Франции и США на применение химического оружия в сирийском городе Дума. «Это не было вмешательством в гражданскую войну и не касалось смены режима. Это было ограниченным, нацеленным и эффективным ударом, который должен прекратить страдания людей», — подчеркнула премьер-министр.

Тереза Мэй также подчеркнула, что ракетные удары не привели к потерям среди военного контингента России в Сирии. «Мы минимизировали угрозу дальнейшей эскалации благодаря нашему тщательному и целенаправленному подходу. Отмечу, что Россия не сообщила о каких-либо потерях среди личного состава или военной техники», — заявила премьер-министр.

В свою очередь, лидер лейбористов Джереми Корбин, который выступил в парламенте после Терезы Мэй, раскритиковал ее решение присоединиться к акции США и Франции, не получив перед этим согласие законодательного органа Великобритании. «Правильно, чтобы парламент мог поддержать или остановить планируемую акцию правительства», — заявил Корбин.

Он также призвал главу правительства обнародовать полное юридическое обоснование принятого решения, отметив, что участие Лондона в ударе по Сирии «вызывает вопросы с юридической точки зрения».

14 апреля США, Великобритания и ​Франция нанесли удары по нескольким целям в Сирии. Всего по территории страны было выпущено более ста ракет. Официальные Вашингтон, Лондон и Париж утверждают, что целями ударов стали объекты, связанные с производством химического оружия. США и их союзники назвали эти удары ответом на возможную химическую атаку в городе Дума. В этой атаке они обвиняют официальные власти Сирии, которые, в свою очередь, причастность к ней отвергают.

15 апреля с заявлением по Сирии выступил французский президент Эмманюэль Макрон. Он указал на то, что Франция действовала вместе с двумя другими постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также назвал операцию легитимной.