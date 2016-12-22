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Сторонники компартии Греции попытались снести памятник Трумэну в Афинах
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Сторонники компартии Греции попытались снести памятник Трумэну в Афинах
Политика, 16:47
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Сторонники компартии Греции попытались снести памятник Трумэну в Афинах
В Греции протестующие против ударов США и их союзников по Сирии попытались снести памятник президенту США Гарри Трумэну, установленный в Афинах. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Сторонники коммунистической партии Греции (КПГ) попытались демонтировать статую 33-го президента США Гарри Трумэна в Афинах во время акции протестов против ударов США, Великобритании и Франции по Сирии, сообщает Reuters.

Около сорока протестующих попытались стащить статую с пьедестала с помощью веревок, прежде чем полиция вмешалась и распылила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Статуе успели причинить «небольшой урон», а по меньшей мере трое протестующих были ранены при столкновении с полицией, уточняет агентство со ссылкой на очевидцев.

Как российские и мировые политики отреагировали на удары США по Сирии
Политика

«То, что мы сделали сегодня, является символическим шагом против США и войны [в Сирии]», — заявил Йоргос Перрос, член аффилированного с греческой компартией профсоюзного движения PAME, члены которого также приняли участие в акциях протеста. По его словам, статуя Трумэна рассматривается как «символ империализма США в Греции».

По оценке Reuters, «несколько сотен» сторонников КПГ также собрались на митинг у посольства США в Афинах, которое расположено в нескольких милях от поврежденной статуи.

Агентство отмечает, что бронзовая трехметровая статуя президента, управлявшего Америкой с 1946 по 1953 год и ответственного за развязывание холодной войны​, является традиционной мишенью для протестующих, недовольных политикой США.

Удары США по Сирии. Как это было
Общество

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли серию ударов по Сирии. По данным коалиции западных стран, целями были три объекта предполагаемой программы по производству химического оружия, однако Дамаск существование такой программы отрицает. По данным Минобороны России и сирийских военных, удары наносились по большему числу целей, в том числе по военным аэродромам.

​Непосредственным поводом к удару со стороны коалиции западных стран послужила предполагаемая химическая атака в городе Дума в Восточной Гуте. Сирия применение отравляющих веществ отрицает. Расследованием инцидента в Думе теперь занимаются инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые, впрочем, до Думы пока не доехали.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
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Автор: Наталья Демченко.
Теги: Греция , ОЗХО
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