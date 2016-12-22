Сменивший Тулеева на посту главы Кузбасса Цивилев уволил четырех замов

Новый глава Кемеровской области заявил о «реорганизации системы управления» регионом. В отставку отправлены четыре вице-губернатора, остальные замы Сергея Цивилева будут работать в качестве исполняющих обязанности

Сергей Цивилев (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Сергей Цивилев, ставший исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», отправил в отставку четырех своих заместителей. Об этом сообщает канал «Вести-Кузбасс» со ссылкой на подписанное главой региона распоряжение.

Телеканал также опубликовал видео с заявлением Цивилева об отставке четырех вице-губернаторов. Всем остальным замам главы Кузбасса присваивается статус «исполняющих обязанности».

Видео: Вести-Кузбасс

«В соответствии с принятым нами в пятницу совместно с главами городов и районов решением о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, мы сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области. С сегодняшнего дня в моем распоряжении все заместители губернатора становятся исполняющими обязанности заместителей. Мы расстаемся с четырьмя заместителями губернатора», — рассказал о своем решении Цивилев.

В отставку отправлены Валерий Цой, Алексей Кожевин, Елена Жидкова и Дмитрий Кудряшов.

Сергей Цивилев возглавил Кемеровскую область после добровольной отставки Амана Тулеева, возглавлявшего регион почти 21 год. 1 апреля он был назначен временно исполняющим обязанности главы губернатора. Смена руководства области произошла после того, как в Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

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