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Путин указал новому главе Кузбасса на 73-е место по эффективности команды
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Путин указал новому главе Кузбасса на 73-е место по эффективности команды
Пожар в Кемерово, 21:36
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Путин указал новому главе Кузбасса на 73-е место по эффективности команды
Владимир Путин провел встречу с врио кемеровского губернатора Сергеем Цивилевым. Президент призвал его «мобилизовать положительные качества», которые смогут почувствовать местные жители
Владимир Путин и Сергей Цивилев (Фото: Алексей Никольский / «РИА Новости»)

Президент Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области Сергеем Цивилевым указал ему на низкую эффективность руководящей команды региона.

«По оценкам правительства Российской Федерации, не администрации, а именно правительства, эта эффективность находится где-то на 73-м месте в целом по России», — заявил Путин. «Вроде бы как и не такой большой показатель. Но есть, совершенно очевидно, положительные тенденции в ситуации на сегодняшний день: это самообеспеченность финансами, это надежная, очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора», — отметил Путин (стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля).

По словам лидера государства, Цивилев получил свой пост в критической ситуации и теперь ему важно мобилизовать все положительные качества, которые смогут «почувствовать» местные жители. «А у вас их [положительных качеств] достаточно, вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно», — добавил президент.

Также в ходе встречи президент и кемеровский глава обсудили трагедию в ТЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 64 человека. «Сейчас мы вынуждены заниматься, работать индивидуально с каждой семьей, чтобы оказать помощь всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась», — сказал врио губернатора.

Как выглядит ТЦ в Кемерово после пожара. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Утром в воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который написал заявление по собственному желанию. Как пояснил Тулеев в своем видеообращении, он не может исполнять свои обязанности «с таким тяжелейшим грузом», и добавил, что «сделал все, что мог».

Врио губернатора был назначен Цивилев, который руководил угольной компанией «Колмар», 30% которой принадлежат «Волга Груп» Геннадия Тимченко. В компании сообщали, что Цивилев там больше не работает, а свою долю в компании (70%) подарил жене. «Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети», — говорил Цивилёв в своем обращении.

Видео: РБК

Отставки местных властей и прозрачного расследования причин пожара в «Зимней вишне» жители Кемерово потребовали на стихийном митинге 27 марта. Тулеев не вышел к жителям. Цивилев поучаствовал в митинге, в частности, он обвинил потерявшего троих детей в пожаре Игоря Вострикова в «пиаре на трагедии». Затем Цивилев встал на колени, чтобы попросить прощения у собравшихся.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: Кемерово , Владимир Путин , Губернатор
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