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Почти 90% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестах
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Почти 90% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестах
Политика, 07:00
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Почти 90% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестах
86% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях, следует из опроса Левада-центра. Падение протестных настроений социологи связывают с высоким уровнем доверия к власти
Участники стихийного митинга в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018 года (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Небоевой настрой

Левада-центр представил итоги очередного опроса о наличии протестных настроений в России. Исследование показало, что 75% респондентов считают маловероятными протесты россиян в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% — что они вполне возможны. По сравнению с декабрем прошлого года ожидания протестов в стране снизились (тогда 23% считали протесты вполне возможными и 70% — маловероятными).

Лично принимать участие в протестных акциях социального характера большинство россиян не хотят. На митинги готовы выйти всего 8% опрошенных, 86% россиян, скорее всего, участия в них не примут (в декабре 2017-го эти показатели составляли соответственно 13 и 81%).

Еще более прохладно респонденты относятся к протестным акциям с политическими требованиями. 80% респондентов считают их маловероятными (всего 12% — вполне возможными), 88% отказались бы в них участвовать (против 6% готовых принять в них участие). В прошлом декабре 19% называли такие акции вполне возможными и 8% готовы были их поддержать лично.

88% респондентов в последние два-три месяца не замечали в своем городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.

В прошлом году протестные настроения были сильнее. На фоне всероссийских митингов, организованных сторонниками Алексея Навального в июне 2017 года, согласно опросу Левада-центра в том же месяце, 28% респондентов называли протестные акции против падения уровня жизни вполне возможными, а 15% готовы были участвовать в них. Для политических акций в июне прошлого года эти показатели составляли 23 и 12% соответственно.

Непредсказуемые акции

«Опросы говорят скорее о том, что люди не видят никаких протестов, а локальные акции для большинства остаются просто незамеченными», — прокомментировал РБК результаты исследования социолог Денис Волков. Настроения в обществе сейчас «скорее спокойные», рейтинг главы государства довольно высок, как и легитимность власти в целом, добавил он. В ходе протестов, возникающих в последнее время, «люди скорее ищут правды у власти и не выдвигают каких-либо политических требований». «Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более если власти стараются реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан», — заключил Волков.

Социальные протесты возникают как «вспышки реакции» на конкретные события, обычно они локальны и быстро заканчиваются, если власть идет навстречу гражданам, отметил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Если же власть не реагирует или разгоняет протестующих, социальные протесты могут перерасти в политические — участники такого типа протестов уже перманентно противопоставляют себя власти, отметил эксперт. По его мнению, путем опросов сложно выявить протестный потенциал, ведь люди, которые говорят о нежелании участвовать в протестах в будущем, завтра, например, могут лишиться каких-то льгот и выйти на улицы. Кроме того, граждане не склонны маркировать себя как оппозиционеров, готовых протестовать, — это считается «социально неодобряемым ответом».

О повышении в России рисков социальных протестов говорилось в ранее обнародованном докладе «Минченко Консалтинг». Самыми распространенными причинами протестов считаются проблемы с экологией, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы, отметили авторы исследования.

Опрос Левада-центра был проведен 23–27 марта 2018 года среди 1600 городских и сельских жителей в 136 населенных пунктах из 52 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Крупные акции протеста в России в 2018 году

​2 апреля в Екатеринбурге прошла акция протеста против отмены прямых выборов мэра города. В ней приняли участие в том числе политики из Москвы Дмитрий Гудков и Леонид Волков. По данным администрации города, в митинге приняли участие 1,7 тыс. человек, по оценке мэра города Евгения Ройзмана — около 8 тыс.

27 марта, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, на стихийный митинг в центре города собрались, по разным данным, от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек. Основными требованиями были прозрачное расследование причин трагедии и отставка местных властей. Глава региона Аман Тулеев к протестующим так и не вышел.

Несколько акций протеста прошли в Волоколамске у мусорного полигона «Ядрово». 3 марта около 5 тыс. жителей города потребовали закрыть свалку, а также отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС. 10 марта согласованный митинг собрал от 4 тыс. до 5 тыс. человек, на нем была кандидат в президенты Ксения Собчак. 21 марта, после выброса свалочного газа, который стал причиной госпитализации нескольких десятков человек, стихийный митинг прошел у здания больницы, куда были доставлены пострадавшие. Главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, прибывших к больнице, закидали снежками. 24 марта в Волоколамске прошел еще один согласованный митинг. «Мусорный» протест в течение марта перекинулся и на другие крупные города Подмосковья, например Клин и Коломну.

28 января акции протеста против недопуска Алексея Навального к президентским выборам прошли в 84 российских городах. В Москве «забастовка избирателей» собрала от 1 тыс. (по данным МВД) до 5–7 тыс. человек (по данным организаторов).

Автор: Владимир Дергачев.
При участии: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: Левада-центр , социологи , протесты , опрос
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