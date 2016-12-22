Эксперты назвали главные протестные риски для власти на ближайшие годы

В 2018-2019 годах в России маловероятны политические протесты, считают в «Минченко консалтинг». В то же время растут риски выступлений из-за экологических проблем, платных дорог и парковок и обмана дольщиков

Фото: Антон Сергиенко / РБК

​​Протесты не из-за Путина

В ближайшее время не стоит ждать связанных с результатами президентских выборов массовых протестов. Об этом говорится в докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 году» холдинга «Минченко консалтинг» (есть у РБК).

Эксперты объясняют свой вывод высоким рейтингом Владимира Путина, который кооптируется в рейтинги региональных властей и президентских назначенцев. Снижает риски и наличие регистрационных фильтров на выборах, из-за которого критики власти не могут в нее попасть. Другой фактор, снижающий вероятность политических протестов — идеологический и технологический кризис оппозиционных партий.

Однако в регионах возможны стихийные локальные протесты, которые «могут стать критичными для федеральной власти, поскольку постоянная апелляция к Путину имеет ограниченную масштабируемость», уточняют эксперты холдинга. «Президент не в состоянии «затыкать» все возникающие проблемы», — отмечают они. При этом возрастающее число таких протестов может в итоге отразиться на рейтинге президента, говорится в докладе.

Исследование «Минченко консалтинг» базируется на результатах фокус-групп, проведенных в более чем 20 регионах, и более чем 200 экспертных интервью с представителями региональных элит. Авторами доклада являются политологи Евгений Минченко, Кирилл Петров, Роман Чалый (при участии Сергея Толмачева).

Где ждать протестов

Самыми распространенными причинами протестов будут проблемы с экологией, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы, говорится в докладе. В будущем протестная повестка может расшириться из-за возможного проведения непопулярных реформ (новые налоги, повышение пенсионного возраста, пересмотр льгот и т. п.).

Наиболее рискованным шагом для власти эксперты считают повышение налога на доходы физических лиц параллельно с масштабными программами поддержки крупного бизнеса в связи с санкциями Запада. Другие возможные факторы протестов — дополнительные ограничения для населения (платные парковки и дороги, автоматические системы сбора штрафов) и экспансия федеральных элитных групп на сложившиеся рынки (сбор и переработка мусора, ЖКХ, жилищное строительство и т.д.).

Серьезнейший протестный потенциал эксперты видят в экологической сфере (проблемы с вывозом мусора, промышленные выбросы, качество атмосферного воздуха, качество питьевой воды, строительство промышленных объектов, и т.п.). Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие, поскольку здоровье и дети остаются базовыми универсальными ценностями, подчеркивается в докладе. По мнению «Минченко консалтинг», вокруг экологии имеется отработанная схема запуска протеста и его монетизации. Экологический протест также не требует централизованного лидерства и удобен для манипулирования извне со стороны других государств, политических оппонентов, бизнес-интересантов. Ситуацию усугубляет плохое информирование населения в области экологии.

Другую проблему — обманутых дольщиков — эксперты сочли недооцененнной. В докладе говорится о кратном занижении официальной правительственной статистики и близкой к взрывоопасной ситуации в ряде городов, например Краснодаре.

Еще одним риском эксперты называют проблему обманутых банковских вкладчиков, она становится актуальной в связи с укрупнением игроков финансового рынка и снижением стабильности в экономике. В 2017 году прошли масштабные протесты вкладчиков Татфондбанка. Протестующие продемонстрировали высокий уровень самоорганизации — несколько сот людей окружили здание правительства Татарстана в течение получаса после публикации призыва в группе в Telegram.

Риск номер четыре — техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации. Этот риск остается наименее предсказуемым и требующим моментального реагирования, указывается в докладе. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф зачастую являются структурными, сформировавшимися за десятилетия практик администрирования, пренебрегающих проблемой безопасности, а также из-за ветшающей советской инфраструктуры и недофинансирования надзорных структур. Рисков добавляет и противоречивое законодательство, которое подталкивает бизнес к выполнению одних требований в ущерб другим (например, противоречие противопожарных и антитеррористических мер). Все это показала трагедия в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, 41 из них — дети, напоминают эксперты.

Ситуацию усугубляют проблемы власти с распространением оперативной информации в случае возникновения ЧС, из-за чего люди теряют доверие к официальным источникам и верят слухам. Протест стимулирует и непрофессиональное вмешательство со стороны политиков, без четкого плана действий, но с невыполнимыми обещаниями, либо отстранение политического руководства от ситуации. В таких случаях протест быстро радикализируется, считают эксперты.

Перечисленные темы протестов лежат на поверхности, прокомментировал РБК социолог Левада-центра Денис Волков. Любая массовая проблема может стать темой для волнений, если она не решается, полагает он. Эксперт согласен с тем, что для общероссийских политических протестов в России нет предпосылок, которые существовали в 2011-2012 годы, а легитимность власти выше. Поэтому ждать локальных протестов можно именно по конкретным социальным проблемам.

Сложность в прогнозировании волнений связана с тем, что «архитектором протестной повестки» выступают не объективные тенденции и действия оппозиции, а неудачные шаги власти, как это было в Кемерово, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Политолог уверен, что социальные темы волнений часто являются поводом протестов, а причины кроются в напряженных отношениях граждан с властью.

Протестную активность в России также исследует Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР). Согласно последнему исследованию ЦЭПР, в третьем квартале 2017 года количество политических, социально-экономических и трудовых протестов выросло до 445 акций (почти на две трети по сравнению с началом прошлого года). Эксперты ЦЭПРа делят протесты на политические, социально-экономические и трудовые. В третьем квартале, как и в двух предыдущих, больше всего было социально-экономических протестов — 312.

Проблемы с диалогом

По мнению экспертов «Минченко консалтинг», вызывающие возмущения у народа надзорные полномочия чаще всего находятся у федеральных органов власти (экологический, строительный надзор, пожарная безопасность), информация о реальном положении дел у муниципальных властей, и претензии протестующих адресуются региональной власти. В итоге центр переводит решение проблем на уровни ниже, например, заставляет регионы и местные власти сделать дорожную карту по решению проблемы «дольщиков», при этом не отдавая им новые полномочия. И, напротив, при суперцентрализации контроля разрешение наиболее спорных вопросов происходит с помощью президента, который лично составляет список полигонов ТБО под закрытие.

Проблемы в коммуникациях власти с гражданами в докладе объясняется все большим распространением непрямых выборов. Назначенцы не являются сильными коммуникаторами и не пользуются поддержкой граждан, к примеру назначаемые врио губернаторов в большинстве своем не имеют публичного политического опыта.

Среди причин проблем в коммуникации в докладе упомянуты также дефицит эмпатии, разрыв в уровне жизни между основными группами населения и элитой, ошибочная оценка социальной структуры общества.

Основные варианты реакции власти на протесты, согласно докладу, сейчас следующие: обвинения в адрес активных участников в стоящих за ними «темных силах»; «попытка идти на поводу»; силовое давление на лидеров; финансовые вливания. Однако наиболее эффективным в докладе называется сценарий включения лидеров протестов в форматы решения проблем, подключение к диалогу региональных общественных палат и Думы.

Для предотвращения протестных рисков эксперты предлагают властям проанализировать основные их причины, заранее изучить внутриэлитные расколы, учесть новую информационную реальность (соцсети как точки самоорганизации протестных групп и т. п.), обучить чиновников оперативной коммуникации и даже создать экологическое движение без политической окраски, которое переведет протесты в конструктивное русло.

Власть, конечно, и сейчас ищет возможность купирования проблем на начальной стадии через правильно выстроенную коммуникацию, отметил в разговоре с РБК политолог Константин Калачев. Но эти навыки не так просто развивать с помошью тренингов для будущих руководителей, лучший способ — реальный опыт публичности, считает политолог. По его мнению, в российской политике «реальной публичности» пока нет, а есть «импровизация отчаяния» — к примеру, желание встать перед толпой на колени как это сделал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».