Власти Екатеринбурга назвали численность митинга против отмены выборов

Власти Екатеринбурга оценили численность на митинге против отмены прямых выборов мэра, организованном действующим главой города Евгением Ройзманом. Как сообщили РБК в местной администрации, на акцию протеста вышли 1,7 тыс. человек.

Ройзман при этом сообщил РБК, что митинг, по его оценке, собрал минимум 8 тыс. участников.

«Народу было очень много, — не окинуть взглядом. Когда я вышел на сцену, то просто был поражен. Я увидел несколько своих университетских профессоров. Получил огромное удовольствие от общения с людьми», — рассказал Ройзман. Мэр отметил, что таких «массовых митингов» в Екатеринбурге не было с 1999 года, а аудиторию акции протеста он назвал единодушной.

Акция прошла 2 апреля. Мероприятие, согласованное на 99 человек, состоялось на площади Обороны. Его, в том числе, посетили и приехавшие из Москвы политики — Дмитрий Гудков и Леонид Волков.

Полномочия Ройзмана, который победил на выборах мэра города в 2013 году, истекают в сентябре. Но его функции как главы города стали достаточно ограниченными, когда в 2010 году в городе ввели должность сити-менеджера, который фактически отвечает за все городское хозяйство и имущество, в то время как мэр выполняет в основном представительские функции.