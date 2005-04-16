В.Путин предложил Костромской области губернатора

Президент России Владимир Путин сегодня внес на рассмотрение Костромской областной Думы кандидатуру Виктора Шершунова для наделения его полномочиями главы администрации (губернатора) Костромской области. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы Российского государства.

Представление внесено в соответствии со ст.18 Федерального закона от 6 октября 1999г. N184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и ст.4 Федерального закона от 11 декабря 2004г. N159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

В соответствии с этим законом глава исполнительной власти региона должен избираться не всенародным голосованием, а Законодательным собранием по представлению президента страны. Поправки были утверждены верхней палатой Федерального собрания в декабре 2004г.

Предложение новой кандидатуры вносится за 35 дней до истечения срока полномочий действующего губернатора, а законодательный орган рассматривает его в течение 14 дней. Решение считается принятым, если за него голосует более половины депутатов законодательного органа субъекта РФ, а в двухпалатном собрании - более половины установленного числа депутатов каждой из палат.

В случае отклонения кандидатуры президент РФ может вносить ее еще два раза. После трехкратного отклонения глава государства вправе распустить региональный законодательный орган власти.