Хинштейн рассказал о последствиях атаки дронов в Железногорске

После падения обломков сбитых дронов в Железногорске загорелись кровля автовокзала и частный гараж, их потушили, сообщил Хинштейн. Территорию «Вагонмаша» оцепили из-за неразорвавшейся части беспилотника. Пострадавших нет

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Над Железногорском Курской области сбили 27 дронов, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн, уточнив, что атака была направлена не на город — беспилотники летели в сторону Орловской области.

В результате падения обломков загорелась мягкая кровля автовокзала, а также частный гараж, оба пожара ликвидированы, сообщил Хинштейн. Кроме того, неразорвавшаяся часть беспилотника обнаружена на территории завода «Вагонмаш», рассказал он. Территорию предприятия оцепили, на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии.

«Пострадавших, к счастью, нет! Тем не менее на местах происшествия работают оперативные службы, в том числе кареты скорой помощи. Больница Железногорска переведена в повышенный режим готовности», — подчеркнул Хинштейн.

Минобороны до этого отчиталось о 29 уничтоженных за 40 минут беспилотниках: 27 были сбиты над Курской областью, еще два — на Орловской. Губернатор последней Андрей Клычков заявил, что повреждений и пострадавших в результате атаки нет.

Железногорск находится в 90 км к северо-западу от Курска, близ границы с Орловской областью. Город не раз атаковали беспилотники: чуть больше года назад после нее на складе горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината загорелся резервуар с топливом.