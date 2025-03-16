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В ВСУ раскрыли подробности о подозреваемом в убийстве националиста Ганула

ВСУ: подозреваемый в убийстве активиста Ганула полгода не был на службе
Шалаева перевели в 28-ю бригаду ВСУ в июле 2024 года, он не участвовал в боевых заданиях, находился на лечении и считался дезертиром с 22 февраля, сообщили в бригаде. Его арестовали по подозрению в убийстве Демьяна Ганула в Одессе
Сергей Шалаев
Сергей Шалаев (Фото: Национальная полиция Украины)

Подозреваемый в убийстве радикального активиста Демьяна Ганула старший лейтенант Сергей Шалаев был переведен в 28-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июле 2024 года, с того момента практически постоянно находился на лечении, сообщили в пресс-службе этой бригады на ее странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«В боевых заданиях не участвовал. Не прибыл из отпуска на место службы и считался самовольно оставившим часть с 22.02.2025», — говорится в сообщении.

В 22-й бригаде заявили о передаче всей необходимой информации правоохранительным органам и выразили соболезнования родным и близким Ганула.

Шалаева задержали 14 марта. Как пишет «Суспiльне», сегодня его арестовали без права на внесение залога. Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме, военный пришел в суд в каске, уточняет издание. Об аресте ходатайствовала прокуратура, ее поддержали сторона защиты и сам подозреваемый. В Службе безопасности Украины заявили, что правоохранители рассматривают версии заказного убийства и «российского следа».

Подозреваемый в убийстве националиста Ганула оказался дезертиром
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Ганула застрелили 14 марта в центре Одессы. Он погиб на месте, нападавший скрылся с места преступления. Ганул был местным активистом, возглавлял праворадикальную организацию «Уличный фронт», а также руководил «силовым блоком» «Правого сектора» (признана экстремистской и террористической организацией и запрещена в России). По данным издания «Страна», он организовывал акции против одесситов, которые возлагали цветы в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов, боролся с «имперскими» и советскими памятниками, срывал концерты российских исполнителей, преследовал тех, кто поддерживал русский язык, выступал против критиков мобилизации на Украине.

В апреле 2024 года суд в Москве заочно арестовал его по делу об уничтожении или повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (ч. 1 ст. 243.4) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (ч. 2 ст. 360 УК).

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина Россия националист убийство ВСУ активист Одесса
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