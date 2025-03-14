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Военная операция на Украине ,  
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Подозреваемый в убийстве националиста Ганула оказался дезертиром

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Военная операция на Украине

Подозреваемый в убийстве радикального активиста Демьяна Ганула оказался дезертиром ВСУ, сообщила СБУ в своем телеграм-канале.

31-летний Ганул был застрелен в центре Одессы в Приморском районе 14 марта 2025 года. Ганул — одесский активист, лидер праворадикальной организации «Уличный фронт» и бывший участник «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и террористической и запрещена). В одесской ячейке «Правого сектора» он руководил «силовым блоком».

В СБУ уточнили, что подозреваемому в убийстве Ганула 46 лет. Правоохранительные органы выясняют мотивы преступления, прорабатывают версии заказного убийства, а также «российского следа».

В Одессе убили украинского националиста Демьяна Ганула
Политика
Демьян Ганул

О задержании человека, подозреваемого в убийстве украинского радикального активиста ранее сообщил глава МВД страны Игорь Клименко в телеграм-канале. В квартире, в которой задержанный прятался «найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к раскрытию преступления привлечены десятки следователей, оперативников и криминалистов.

Около года назад Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений — ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса России, и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения — ч. 2 ст. 360 УК.

Издание «Страна» сообщило, что Ганул организовывал акции против одесситов, которые возлагали цветы в память о погибших в пожаре активистов «Антимайдана».

Ганул также известен как борец с «имперскими» и советскими памятниками в Одессе. Кроме того, он срывал концерты российский исполнителей, преследовал тех, кто поддерживал русский язык. В последнее время он выступал против критиков мобилизации, но сам не воевал, отмечает «Страна».

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