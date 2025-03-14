На Украине задержали подозреваемого в убийстве националиста Ганула

Ганул был застрелен в Одессе. Он бывший участник «Правого сектора», в Одессе боролся с памятниками деятелям СССР и Российской империи, участвовал в событиях 2 мая 2014 года, когда произошел пожар в Доме профсоюзов

Фото: Klymenko_MVS / Telegram

Человека, подозреваемого в убийстве украинского радикального активиста Демьяна Ганула в Одессе 14 марта, задержали, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в телеграм-канале.

«Одесса: мужчину, подозреваемого в убийстве активиста, задержали. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление», — сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к раскрытию преступления привлечены десятки следователей, оперативников и криминалистов.

31-летний Ганул был застрелен в центре города в Приморском районе, он погиб на месте. Стрелок скрылся с места преступления.

Ганул — одесский активист, лидер праворадикальной организации «Уличный фронт» и бывший участник «Правого сектора» (признан в России экстремистским и террористическим и запрещен). В одесской ячейке «Правого сектора» он руководил «силовым блоком».

Около года назад Басманный районный суд Москвы заочно арестовал активиста по обвинению в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (ч. 1 ст. 243.4 УК) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (ч. 2 ст. 360).

«Страна» пишет, что Ганул был участником событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда там произошли столкновения пророссийских и проукраинских активистов, в рамках которых в Доме профсоюзов произошел пожар и погибли несколько десятков человек. Позднее он организовывал акции против одесситов, которые возлагали цветы в память о погибших в пожаре активистов «Антимайдана».

Ганул также известен как борец с «имперскими» и советскими памятниками в Одессе. Кроме того, он срывал концерты российский исполнителей, преследовал тех, кто поддерживал русский язык. В последнее время он выступал против критиков мобилизации, но сам не воевал, отмечает «Страна».