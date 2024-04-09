Суд в Москве заочно арестовал одесского националиста Ганула

Демьян Ганул (Фото: demian.ganul / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского активиста Демьяна Ганула, сообщила пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале.

Ганула обвиняют в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (ч.1 ст. 243.4 Уголовного кодекса) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса). По первой статье ему грозит до трех лет лишения свободы, по второй — до 20 лет заключения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента задержания Ганула в России или его передачи российским правоохранителям при экстрадиции.

Демьян Ганул — одесский активист, лидер праворадикальной организации «Уличный фронт» и бывший участник «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и запрещена), пишет украинский «24 Канал». В одесской ячейке «Правого сектора» он руководил «силовым блоком».

По данным пророссийских активистов на Украине, Ганул участвовал в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года у Дома профсоюзов. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибли почти 50 человек, по меньшей мере 200 получили ранения.