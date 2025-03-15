В Белграде водитель на BMW врезался в толпу протестующих

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Автомобиль BMW сбил трех человек во время акции протеста в сербской столице Белграде, сообщает местная газета Blic.

Водитель скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции вскоре задержали его. Как отмечает Blic, подозреваемый — 50-летний гражданин — оказал при задержании активное сопротивление.

Пострадавших госпитализировали в Центр неотложной помощи.

Издание Serbia Live — Beograd опубликовало видео, на котором видно, как автомобиль выезжает из толпы митингующих с женщиной на капоте. За ним бегут люди, один мужчина подбегает к машине и пинает ее ногой. После этого женщина падает, автомобиль уезжает.

В субботу, 15 марта, в Белграде проходит масштабная акция протеста. В городе остановлен общественный транспорт, автомобильное движение по многим улицам перекрыто.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что акцию не согласовывали с властями, однако призывал полицию обеспечить безопасность ее участников. Он просил полицию применять силу лишь в крайних случаях.

Массовые протесты в Сербии начались после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек. Конструкция рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции, на которую было потрачено €16 млн. Участники протестов требуют судить виновных по статьям об убийстве и коррупции.

Вучич объяснял митинги влиянием Запада и его желанием устроить «цветную революцию». В конце января в отставку ушел сербский премьер Милош Вучевич, который в 2012-2022 годах возглавлял Нови-Сад.