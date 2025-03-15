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Политика ,  
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Больше 100 тыс. человек вышли на антиправительственный протест в Белграде

Центр Белграда заблокирован протестующими, по оценке МВД, на улицы вышли 107 тыс. человек. Они требуют судить виновных в обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде и выступают против президента страны Вучича

Больше 100 тыс. человек вышли на антиправительственный протест в Белграде
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На площади Славия и перед парламентом в центре Белграда собрались многотысячные колонны протестующих, передает RTS. По оценкам сербского МВД, в акции принимают участие 107 тыс. человек.

Протестующие выступают против президента страны Александра Вучича. Они несут плакаты с надписью «Ему конец!» и скандируют «Поднимайся!», сообщает CP24. Протестующие жгут пиротехнику, дымовые шашки и взрывают петарды.

Как передает ТАСС со ссылкой на корреспондента, здание парламента, а также резиденция президента Александра Вучича оцеплены полицейскими.

Изначально организаторы акции объявили, что главный митинг пройдет перед парламентом, однако позднее место его проведения перенесли на площадь Славия. Митинг был запланирован с 17:00 (19:00 мск). Окончание акции запланировано на 21:00 (23:00 мск).

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Igor Pavicevic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Mitar Mitrovic / Reuters
Фото: Igor Pavicevic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Mitar Mitrovic / Reuters
Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images
Фото: Igor Pavicevic / Reuters
Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Igor Pavicevic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Mitar Mitrovic / Reuters
Фото: Igor Pavicevic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Mitar Mitrovic / Reuters
Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images
Фото: Igor Pavicevic / Reuters
Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Igor Pavicevic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Mitar Mitrovic / Reuters
Фото: Igor Pavicevic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Mitar Mitrovic / Reuters
Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images
Фото: Igor Pavicevic / Reuters
Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

До конца дня в Белграде ограничили движение общественного транспорта. По данным «РИА Новости», в районе проведения акции были перебои в работе мобильного интернета и сотовой связи. Среди участников акции очень много молодежи, студентов. Как уточнило РТС, на митинг в большом количестве прибыли другие горожане, чтобы поддержать студентов. В частности, в город прибывают фермеры.

Протестующие у здания парламента провели 15-минутную минуту молчания в память о 15 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Это событие стало поводом для многомесячных протестов. Трагедия произошла спустя всего четыре месяца после завершения реконструкции за €16 млн этого объекта. Митингующие требуют судить виновных по статьям «Убийство» и «Коррупция».

На площади Славия установили трибуну для выступлений. «Мы больше не позволим коррупции подвергать опасности чью-либо жизнь, как она убила 15 человек в Нови-Саде. Мы здесь, потому что мы больше не позволим вам лишать нас свободы, потому что мы защищаем друг друга», — сказал один из выступающих.

«К настоящему моменту серьезных инцидентов и нарушений общественного порядка и спокойствия не зафиксировано, и Министерство внутренних дел еще раз призывает всех участников митинга в ближайшие часы сохранять мир и достоинство нашей страны, проявляя гражданскую ответственность и соблюдая законы», — говорится в заявлении МВД Сербии.

За несколько дней до уличной акции 15 марта из крупных городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и небольших населенных пунктов выдвинулись в Белград группы студентов. Накануне вечером они встретились в центре сербской столицы. По оценкам МВД, их было около 31 тыс. человек. Около администрации президента был разбит палаточный лагерь студентов, выступающих за окончание забастовок вузов, вокруг них поставили около 200 тракторов. Протестующие били окна, прокалывали шины и ломали мелкие детали техники, писали «РИА Новости». За нарушения общественного порядка задержали 15 человек.

Вучич предупредил об ответственности организаторов за проведение несогласованной акции и задержании за каждое нападение, а также призвал полицию применять силу только в крайних случаях.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Сербия протесты Александр Вучич студенты парламент митинг
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