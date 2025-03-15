В Белграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать офис президента

Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Полиция Белграда задержала мужчину, который заявил о намерении взорвать администрацию президента страны Александра Вучича, сообщила пресс-служба МВД республики.

В отделение полиции доставили мужчину 1972 года рождения. Гражданин заявил охранникам в центре города, что принес с собой две бомбы и готов взорвать их в здании офиса президента — он находится в 10 минутах от места, где задержали мужчину.

«При осмотре лица взрывных устройств обнаружено не было», — говорится в сообщении МВД.

В полиции отметили, что продолжат расследование совместно с прокуратурой.

15 марта в Белграде проходит акция протеста. В городе не работает общественный транспорт, автомобильное движение по многим улицам перекрыто.

Накануне в центре города собрались более 30 тыс. протестующих студентов.

Массовые демонстрации в Сербии начались после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек. Конструкция рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции, на которую было потрачено €16 млн.

Участники протестов требуют судить виновных по статьям об убийстве и коррупции. На фоне митингов в конце января в отставку ушел сербский премьер Милош Вучевич, который с 2012-го по 2022-й возглавлял Нови-Сад.