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Выборы президента России ,  
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Памфилова назвала подонками тех, кто портит избирательные урны

Памфилова: закон предусматривает до пяти лет подонкам, которые портят урны
Сюжет
Выборы президента России
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

За намеренную порчу урн с бюллетенями на участках для голосования закон предусматривает в виде наказания до пяти лет лишения свободы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Тех, кто портит бюллетени в урнах, она назвала подонками.

«Это 141 статья Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий, до пяти лет. Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали», — сказала она (цитата по ТАСС).

Граждане, заливавшие жидкость в урны с бюллетенями, задержаны, Следственный комитет возбудит дела по этим инцидентам, добавила глава ЦИК.

ЦИК сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней в урнах и краске в КОИБе
Политика

ЦИК сообщил о пяти случаях, когда бюллетени в урнах для голосования были испорчены красящей жидкостью. В Когалыме женщина пыталась поджечь ящик для сбора бюллетеней.

В Москве в отношении девушки, вылившей зеленку в урну, завели уголовное дело по ст. 141 Уголовного кодекса — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

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Теги
Элла Памфилова выборы президента ЦИК
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