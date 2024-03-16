Президент Молдавии получила премию «за демократию» от немецкого фонда

Премии им. Роберта Блюма за демократию Санду наградили за «непоколебимую поддержку демократии и европейское взаимопонимание». К премии прилагается €25 тыс., которые президент пообещала передать на благотворительность

Майя Санду (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президенту Молдавии Майи Санду вручили Лейпцигскую премию им. Роберта Блюма за демократию, к которой также прилагаются денежные средства в размере €25 тыс., сообщает Stadt Leipzig со ссылкой на решение оргкомитета. Это уже второй раз с начала года, когда Санду удостаивается европейских премий «за развитие демократии»: 13 января она получила румынскую премию «Тимишоара за европейские ценности».

Лейпцигской премией ее наградили за «непоколебимую поддержку демократии и европейское взаимопонимание, в духе Роберта Блюма». «В чрезвычайно сложных политических и экономических условиях она демонстрирует мужество, напористость и неподкупность в достижении своих политических целей. Она борется за демократизацию и реализацию конституционных принципов, а также за интеграцию в Европейский Союз», — считают организаторы.

Мэр Лейпцига Буркхард Юнг назвал Санду «впечатляющей и мужественной женщиной», которая выступает за «свободу и прогресс, решительность и ответственность, диалог и компромисс».

Сама Санду, комментируя решение оргкомитета, назвала вручение ей премии большой честью и поблагодарила попечительский совет премии. «Я рассматриваю эту награду как оценку совместных усилий многих моих коллег и бесчисленного множества других людей, которые привержены демократическому и международному прогрессу Республики Молдова. Я также рассматриваю это как признание людей в моей стране, которые привержены тому, чтобы наша страна стала частью европейской семьи», — сказала президент.

Полученные в рамках премии средства Санду пообещала передать на благотворительность одной из некоммерческих организаций в Молдавии

Лейпцигская премия Роберта Блюма (немецкий политик времен Мартовской революции 1848 года, выступавший за создание немецкого национального государства) в этом году вручается впервые. Далее ее планируют вручать дважды в год деятелям культуры, искусства, науки, религии, политики и журналистики. Лауреатом премии могут стать «новаторы в публичных формах выражения», которые защищают демократические ценности и институты.

Майя Санду родилась в 1972 году в селе Рисипень Фалештского района Молдавии. С 1989 по 1994 год училась в Академии экономического образования Молдавии, потом три года — в Академии государственного управления при президенте Молдавии, где изучала международные отношения. В 1994 году начала работать в Министерстве экономики Молдавии, в 1996 году стала консультантом в главном управлении по сотрудничеству с международными экономическими организациями.

В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Кеннеди. В 2010 году, после окончания Гарварда, Санду стала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В этой должности она проработала до 2012 года.

Вернулась в Кишинев в 2012 году, получив приглашение занять пост министра образования в правительстве, сформированном Либерально-демократической партией Молдовы (ЛДПМ). Министром Санду проработала три года, за время ее работы был принят новый регламент проведения национальных экзаменов и изменен порядок преподавания языков. Изучение русского языка стало факультативным.

В 2015 году Санду объявила о создании собственной партии «Сделай шаг с Майей Санду». Впоследствии она была переименована в «Действие и солидарность». В программе партии — сближение Молдавии со странами Запада, евроинтеграция, укоренение рыночной экономики, эффективная система образования и жесткая борьба с коррупцией. В 2019 году Санду полгода проработала премьер-министром страны, а уже в январе 2020 года одержала победу на выборах президента.

Она выступает с резкой критикой Москвы, обвиняя ее в том числе в попытках организации госпереворотов, а также за вывод российских миротворцев и вступление Молдавии в ЕС (у страны статус кандидата) и НАТО. На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 марта они анонсировали открытие французской миссии по обороне в Кишеневе. Макрон тогда не исключил, что она будет открыта в ближайшие месяцы.

Российских миротворцев ввели в зону приднестровского конфликта после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения по мирному урегулированию. В регионе также дислоцируется Оперативная группа российских войск (ОГРВ) приблизительной численностью 1 тыс. военнослужащих. На нее возложена задача охраны складов, где находится более 20 тыс. т боеприпасов, оставшихся после вывода советских войск из стран Восточной Европы.

Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на Восток, а также опровергала утверждения о попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии. В МИДе подчеркивали, что власти Молдавии намерены задействовать «миф о российской угрозе» и отвлечь внимание жителей страны от внутренних проблем.