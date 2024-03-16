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Политика ,  
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Посол России в США счел администрацию Байдена недоговороспособной

Посол Антонов: администрация Байдена не является договороспособной
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов не считает договороспособной нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена, в том числе и с учетом предстоящих президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Возникает простой вопрос — а договороспособна ли нынешняя администрация? Ответ отрицательный. Не хватит времени перечислять все договоры, из которых вышли американцы», — отметил он. По словам Антонова, ответственность в этом вопросе лежит не только на демократах, но и на республиканцах.

«Мы помним, что нынешняя администрация погружена в предвыборную гонку, а значит, неизвестно, кто будет в январе в Белом доме. Так с кем же разговаривать?» — спросил Антонов.

Антонов заявил о понимании США последствий ввода союзных войск на Украину
Политика
Анатолий Антонов

Посол также заявил, что диалог о стратегической стабильности, который предлагают США, является «пустышкой». По его мнению, он не только бесполезен, но и вреден, пока в Вашингтоне не пересмотрят свою внешнюю политику, в которой России отводится место врага.

«Все, что хотят в Вашингтоне, — это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить проверочную сеть на наши стратегические наступательные вооружения, остановить их развитие, а некоторые из них запретить», — подчеркнул Антонов. В ответ, по его словам, США не хотят ничего дать России.

Дипломат полагает, что Москва никогда не отвергала разговор о стратегической стабильности и подчеркивала его важность при всех обстоятельствах. Антонов также высказался против диалога о стратегической стабильности в условиях, когда США продолжают поставки оружия на Украину, поощряют удары по российским стратегическим базам и потворствуют террористическим действиям против простых граждан России.

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Ранее посол говорил, что власти США с помощью русофобской риторики пытаются раскачать ситуацию в России. «Градус русофобской риторики администрации Джо Байдена зашкаливает», — заявлял Антонов.

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Теги
Георгий Смирнов
Джо Байден Анатолий Антонов Россия российско-американские отношения
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