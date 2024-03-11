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Антонов обвинил США в попытке раскачать ситуацию русофобской риторикой

Антонов: США пытаются русофобской риторикой раскачать ситуацию в России

Власти США с помощью русофобской риторики пытаются раскачать ситуацию в России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Градус русофобской риторики администрации Джо Байдена зашкаливает», — сказал Антонов. Он добавил, что «с высоких американских трибун» политики заявляют о «захватнических амбициях» России в Европе, а Пентагон «с легкостью называет нашу страну «врагом» США».

«Рассматриваем все это как скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель «раскачать» ситуацию в нашей стране», — отметил посол. Он потребовал от американских властей отказаться от действий, «чреватых окончательным скатыванием двусторонних отношений в пропасть».

Антонов заявил, что «даже самые махровые русофобы понимают», что россияне поддерживают цели военной операции на Украине и внешнеполитический курс России, заданный президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что в дипломатическое ведомство часто звонят с подтверждением готовности прибыть на избирательный участок и проголосовать на президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В феврале Bloomberg сообщил, что в НАТО прорабатывают сценарии потенциального нападения России на одного из членов альянса. По словам западных генералов, собравшихся на Мюнхенской конференции по безопасности, неспособность США предоставить Киеву дополнительное финансирование и публичные заявления о снижении поддержки могут «побудить Россию совершить прямое нападение» на страну, входящую в НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил, что утверждения о возможном нападении России на НАТО — «чушь полная», а Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса.

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Теги
Анатолий Антонов США Россия русофобия посольство России в США
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