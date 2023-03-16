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Bloomberg узнал о плане ЕС усилить давление на семьи олигархов из России
Bloomberg: ЕС усилит давление на родственников российских миллиардеров
Евросоюз намерен создать более подробную правовую базу для давления на членов семей российских миллиардеров, попавших под санкции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, европейская служба внешних действий сообщила странам-членам ЕС 15 марта, что вскоре представит соответствующий закон.
Расширенные критерии были предложены Эстонией и рядом других стран в связи с опасениями, что лица, подпадающие под санкции, могут переводить деньги и активы в обход санкций.
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