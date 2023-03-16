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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о плане ЕС усилить давление на семьи олигархов из России

Bloomberg: ЕС усилит давление на родственников российских миллиардеров
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз намерен создать более подробную правовую базу для давления на членов семей российских миллиардеров, попавших под санкции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, европейская служба внешних действий сообщила странам-членам ЕС 15 марта, что вскоре представит соответствующий закон.

Расширенные критерии были предложены Эстонией и рядом других стран в связи с опасениями, что лица, подпадающие под санкции, могут переводить деньги и активы в обход санкций.

Материал дополняется

Авторы
Виктория Громова Виктория Громова
Вклад «Стабильный»
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