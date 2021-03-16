Украина обвинила ФСБ в причастности к кибератаке на сайты правительства
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении масштабной кибератаки на правительственные ресурсы страны. Атаку пыталась провести хакерская группа Armageddon, которая, как утверждает ведомство, «подконтрольна ФСБ России».
По данным СБУ, хакеры пытались получить доступ к секретным данным высших органов власти Украины. Ведомство смогло пресечь атаку и «устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам».
РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.
В феврале украинская сторона сообщила о попытке кибератаки на систему документооборота госорганов Украины. По данным Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, эта атака осуществлялась по схеме supply chain attack, при которой хакеры пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в ее инструментах и сервисах. Ведомство заявило, что к произошедшему причастна «одна из хакерских шпионских группировок из России».