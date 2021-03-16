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Украина обвинила ФСБ в причастности к кибератаке на сайты правительства

По данным СБУ, «подконтрольная ФСБ» группа Armageddon пыталась получить доступ к государственным информационным ресурсам Украины, ведомство предотвратило атаку
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении масштабной кибератаки на правительственные ресурсы страны. Атаку пыталась провести хакерская группа Armageddon, которая, как утверждает ведомство, «подконтрольна ФСБ России».

По данным СБУ, хакеры пытались получить доступ к секретным данным высших органов власти Украины. Ведомство смогло пресечь атаку и «устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам».

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

В феврале украинская сторона сообщила о попытке кибератаки на систему документооборота госорганов Украины. По данным Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, эта атака осуществлялась по схеме supply chain attack, при которой хакеры пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в ее инструментах и сервисах. Ведомство заявило, что к произошедшему причастна «одна из хакерских шпионских группировок из России».

Министр обороны Украины заявил об идущих обычно из России кибератаках
Политика
Фото:Zuma / TASS

Киев ранее не раз обвинял Москву в проведении хакерских атак и попытках вмешаться в политическую жизнь страны. Российская сторона неоднократно отрицала обвинения.

Так, в октябре 2018-го Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, заявил о намерении Москвы вмешаться в избирательную кампанию «и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак».

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Несколько месяцев спустя в украинской киберполиции сообщили, что Россия контролировала хакеров, совершавших атаки на избирательные серверы и персональные компьютеры в штабах голосования перед президентскими выборами на Украине. Они состоялись весной 2019 года.

В ноябре того же года Минобороны Украины заявило, что страна ежедневно сталкивается с кибератаками, которые «обычно» исходят из России. Москва неоднократно отрицала любые обвинения в попытках вмешаться во внутренние дела других государств.

Автор
Наталия Анисимова
Украина СБУ хакерская атака ФСБ
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