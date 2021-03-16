Украина обвинила ФСБ в причастности к кибератаке на сайты правительства

Киев ранее не раз обвинял Москву в проведении хакерских атак и попытках вмешаться в политическую жизнь страны. Российская сторона неоднократно отрицала обвинения.

Так, в октябре 2018-го Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, заявил о намерении Москвы вмешаться в избирательную кампанию «и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак».

Несколько месяцев спустя в украинской киберполиции сообщили, что Россия контролировала хакеров, совершавших атаки на избирательные серверы и персональные компьютеры в штабах голосования перед президентскими выборами на Украине. Они состоялись весной 2019 года.

В ноябре того же года Минобороны Украины заявило, что страна ежедневно сталкивается с кибератаками, которые «обычно» исходят из России. Москва неоднократно отрицала любые обвинения в попытках вмешаться во внутренние дела других государств.