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Политика ,  
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Великобритания инвестирует £24 млрд в вооруженные силы

Правительство Великобритании представило стратегию внешней и оборонной политики. Премьер-министр заявил об увеличении расходов на оборону на £24 млрд и более активном сотрудничестве с государствами Индо-Тихоокеанского региона
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / Reuters)

Великобритания никогда не сможет довольствоваться ограниченными горизонтами региональной внешней политики, для нее нет далеких стран, концепция глобальной Британии — это не отражение старых обязательств и не выражение тщеславия, а необходимость для безопасности и процветания страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в палате общин, представляя новый «Обзор оборонной и внешней политики». По словам премьера, это самый значительный пересмотр стратегии со времени окончания холодной войны.

Британский премьер подтвердил планы правительства потратить £24 млрд на модернизацию военной инфраструктуры. В частности, будет обновлен ядерный потенциал, заявил Джонсон. В обзоре указывается, что Британия увеличит свой ядерный потенциал на 40%: количество боеголовок Trident увеличится со 180 до 260. Сокращение атомного арсенала было объявлено правительством в 2010 году. «Однако, принимая во внимание изменения среды безопасности и существование большего спектра технологических и доктринальных угроз, далее такое продолжаться не может и Великобритания поднимет порог ядерного потенциала», — говорится в документе. Великобритания сохранит четыре атомные подводные лодки. Но Лондон продолжает декларировать концепцию поддержания минимальной ударной мощи, «необходимой для сохранения эффективности сдерживающей ядерной силы против спектра угроз для страны с любого направления», указано в обзоре.

Во внешней политике ключевым союзником Великобритании останутся США, Лондон будет все так же приверженным НАТО и продолжит рассматривать Европейский союз, членом которого страна перестала быть, как своего партнера. Однако Великобритания намерена более активно взаимодействовать со странами Индо-Тихоокеанского региона, заявил британский премьер. В следующем месяце Джонсон, несмотря на продолжающуюся пандемию, намерен посетить Индию. Лондон также намерен вступить во Всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство (The Comprehensive and Progressive for the Trans-Pacific Partnership). В 2018 году в это объединение вошли 11 стран. Планировалось также присоединение США, но из-за позиции занимавшего тогда поста президента США Дональда Трампа США не присоединились.

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Говоря об отношениях с Китаем, Джонсон заявил, что в них необходим сбалансированный подход. «Нет никаких сомнений в том, что КНР создаст большие проблемы для открытого общества, такого как наше», — предупредил Джонсон. Однако Лондон намерен продолжать работу с Китаем, в том числе для развития экономики и борьбы с изменением климата.

В ближайшее время правительство Великобритании также намерено создать новый антитеррористический центр. Будет создан и новый центр кибербезопасности. Говоря об учреждении антитеррористического центра, Джонсон напомнил, что три года назад российские спецслужбы использовали в Солсбери боевое отравляющее вещество, что привело к смерти британки Дон Стерджесс. Россия обвинения в использовании химического оружия отрицает.

В правительстве также будет создан еще один орган для быстрого реагирования всех ведомств в случае необходимости — ситуационная комната, заявил Джонсон.

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Фото:Suzanne Plunkett / Reuters

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер, комментируя представленный обзор, напомнил, что предыдущие правительства консерваторов шли по пути сокращения расходов на оборону, поэтому нынешнее восстановление начнется с очень низких позиций. Он также указал, что об угрозе со стороны России правительство Великобритании говорит не первый год, но никакие из принятых ранее рекомендаций не были воплощены в реальность.

Автор
Полина Химшиашвили
Великобритания Борис Джонсон обзор внешняя политика
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