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В Думе сообщили об обсуждении ЦИК голосования Донбасса на думских выборах

Глава комитета по связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что в ЦИК обдумывают вопрос о предоставлении жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами возможности голосовать на сентябрьских выборах в нижнюю палату
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

В ЦИК обсуждается возможность голосования на выборах в Госдуму для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР с российскими паспортами. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Это граждане Российской Федерации, которые приобрели все права и, соответственно, участвовать в выборах. Поэтому Россия обязана организовать для них возможность волеизъявления», — подчеркнул Калашников. Он добавил, что ЦИК «обдумывает, как можно это организовать».

По словам председателя комитета, одним из вариантов мог быть выезд желающих проголосовать на российскую территорию, например в Ростов, однако сделать это сложно. Калашников назвал это вопросом, «на который пока нет ответа».

РБК направил запрос в ЦИК.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью «Парламентской газете», что жители самопровозглашенных республик хотят принять участие в сентябрьских выборах. «Для нас без малейшего преувеличения очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы», — заявил он.

В то же время Пушилин отметил, что с официальными российскими структурами по этому вопросу взаимодействие пока не ведется.

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В ответ на вопрос, как власти республик отнесутся к агитационной работе депутатов на их территории, глава ДНР заявил, что предвыборные процессы должны проходить как в России. «Конечно, ни о каких препятствиях или согласованиях речи идти не может», — уточнил он.

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По словам Пушилина, российские паспорта получили более 224 тыс. человек. Он допустил, что к сентябрю это число может вырасти до 500 тыс.

Указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан весной 2019 года. Президент Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы. Он также подчеркнул, что выдача паспортов носит исключительно гуманитарный характер, так как жители самопровозглашенных республик не могут нормально перемещаться и реализовывать свои права.

МВД начало выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР в июне 2019 года.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Евгения Кузнецова
ДНР ЛНР голосование выборы в Госдуму Денис Пушилин Леонид Калашников ЦИК
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