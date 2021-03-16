В Думе сообщили об обсуждении ЦИК голосования Донбасса на думских выборах

Глава комитета по связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что в ЦИК обдумывают вопрос о предоставлении жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами возможности голосовать на сентябрьских выборах в нижнюю палату

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

В ЦИК обсуждается возможность голосования на выборах в Госдуму для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР с российскими паспортами. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Это граждане Российской Федерации, которые приобрели все права и, соответственно, участвовать в выборах. Поэтому Россия обязана организовать для них возможность волеизъявления», — подчеркнул Калашников. Он добавил, что ЦИК «обдумывает, как можно это организовать».

По словам председателя комитета, одним из вариантов мог быть выезд желающих проголосовать на российскую территорию, например в Ростов, однако сделать это сложно. Калашников назвал это вопросом, «на который пока нет ответа».

РБК направил запрос в ЦИК.