В Думе сообщили об обсуждении ЦИК голосования Донбасса на думских выборах
В ЦИК обсуждается возможность голосования на выборах в Госдуму для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР с российскими паспортами. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Это граждане Российской Федерации, которые приобрели все права и, соответственно, участвовать в выборах. Поэтому Россия обязана организовать для них возможность волеизъявления», — подчеркнул Калашников. Он добавил, что ЦИК «обдумывает, как можно это организовать».
По словам председателя комитета, одним из вариантов мог быть выезд желающих проголосовать на российскую территорию, например в Ростов, однако сделать это сложно. Калашников назвал это вопросом, «на который пока нет ответа».
РБК направил запрос в ЦИК.