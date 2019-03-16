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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Кандидат в главы ЕК поделился планами борьбы с «Северным потоком-2»
В случае, если Манфред Вебер возглавил Еврокомиссию, он сделает «все возможное», чтобы остановить «Северный поток-2». Этот проект, по его мнению, противоречит европейским интересам
Манфред Вебер (Фото: Peter Kneffel / DPA / AP)

Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер пообещал, что в случае если ему удастся занять эту должность, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект «Северный поток-2». Об этом политик рассказал в интервью Newsweek.

«Категорически отвергаю строительство газопровода «Северный поток-2». Это не экономический проект, а чисто политический, который находится в противоречии с интересами Европейского Союза, поэтому мы должны его заблокировать», — сказал он.

Также Вебер заверил, что сделает «все возможное, чтобы остановить этот проект». «У нас на данный момент уже есть инструменты для этого, я имею в виду директиву газовую и энергетическую. И если я стану главой Еврокомиссии, я еще раз их изучу и посмотрю, какие у нас есть еще варианты, чтобы повлиять на этот проект», — добавил политик, подчеркнув, что его позиция по этому вопросу ясна.

«Северный поток-2» противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован», — подчеркнул он. В случае реализации этот проект, по его мнению, «значительно затронет интересы Украины, а в долгосрочной перспективе повлияет на цену газа для всей Европы».

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В ЕС одобрили влияющую на «Северный поток-2» Газовую директиву

Прежде подобную точку зрения выражали, в том числе, американские власти. В Госдепе отмечали, что «Северный поток-2», по их мнению, может предоставить России «еще один инструмент для политического давления», а президент США Дональд Трамп обещал не допустить поток «трубопроводных долларов» в Россию.

В Кремле подобные заявления связывали с попыткой Вашингтона заставить европейцев покупать более дорогой сжиженный газ из США. В марте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил действия американских властей с «рэкетом и рейдерством, только на международном уровне».

Поправки к газовой директиве, о которой говорит Вебер, Еврокомиссия предложила внести осенью прошлого года. Согласно им, требования Третьего энергопакета (запрещает совмещать деятельность по продаже и транспортировке газа) должны были распространиться на газопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран. К таким проектам относится в том числе «Северный поток-2». Однако в конце февраля стало известно о том, что комитет постоянных представителей государств ЕС одобрил компромиссные поправки к документу. Согласно им «Северный поток-2» заблокирован не будет.

Авторы: Мария Бондаренко, Евгения Маляренко
Теги: «Северный поток-2», Еврокомиссия
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