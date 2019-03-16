Кандидат в главы ЕК поделился планами борьбы с «Северным потоком-2»

В случае, если Манфред Вебер возглавил Еврокомиссию, он сделает «все возможное», чтобы остановить «Северный поток-2». Этот проект, по его мнению, противоречит европейским интересам

Манфред Вебер (Фото: Peter Kneffel / DPA / AP)

Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер пообещал, что в случае если ему удастся занять эту должность, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект «Северный поток-2». Об этом политик рассказал в интервью Newsweek.

«Категорически отвергаю строительство газопровода «Северный поток-2». Это не экономический проект, а чисто политический, который находится в противоречии с интересами Европейского Союза, поэтому мы должны его заблокировать», — сказал он.

Также Вебер заверил, что сделает «все возможное, чтобы остановить этот проект». «У нас на данный момент уже есть инструменты для этого, я имею в виду директиву газовую и энергетическую. И если я стану главой Еврокомиссии, я еще раз их изучу и посмотрю, какие у нас есть еще варианты, чтобы повлиять на этот проект», — добавил политик, подчеркнув, что его позиция по этому вопросу ясна.

«Северный поток-2» противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован», — подчеркнул он. В случае реализации этот проект, по его мнению, «значительно затронет интересы Украины, а в долгосрочной перспективе повлияет на цену газа для всей Европы».