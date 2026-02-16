Эксперты рассказали, чего ждать от переговоров по Украине в Женеве

Присоединение к переговорам Мединского говорит о широкой повестке будущего разговора, считает профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Сотрудник МГИМО Артем Соколов отмечает, что стороны вряд ли придут к деэскалации

Обстановка у отеля InterContinental, где пройдут переговоры (Фото: Алена Федина / ТАСС)

Расширенный состав российской делегации и присутствие в ней помощника президента России Владимира Мединского говорит о том, что сейчас переговорный процесс выходит на новую стадию, заявил в эфире Радио РБК профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Ткаченко считает, что в ходе переговоров могут обсуждаться вопросы, касающиеся целей военной операции, в частности нейтральный статус Украины, что включает в себя принятие нового законодательства, а также защиту прав русскоязычного населения и православной церкви.

«Поэтому, когда мы будем говорить о том, что мы в процессе переговоров формулируем некий блок документов или соглашения, понятно, что это соглашения, которые должны будут ограничивать или регулировать Украину в ее новых реальностях. И вот, собственно, по-моему, вот это будет ключевая тематика», — пояснил Ткаченко.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов считает, что сторонам в ходе переговоров в Женеве будет сложно прийти к шагам по деэскалации конфликта с учетом динамики на линии боевого соприкосновения и тех заявлений, которые делали первые лица сторон.

При этом он отметил, что в ходе прошлых встреч был достигнут определенный результат, что само по себе можно расценивать как позитивный сигнал.

«Сейчас делать нам со стороны конкретные выводы достаточно сложно, но то, что мы видим, это, например, обмен телами погибших, это обмен пленными, это безусловно, определенный прогресс в выработке позиций сторон и выработке некого компромиссного варианта. То есть это само по себе уже важно», — считает Соколов.

Расширение состава делегаций и включение в российскую группу Владимира Мединского предполагает расширение переговорной повестки дня, подтверждает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Кроме того, по его мнению, заявления сторон в последние дни говорят о возможности проявления ими «повышенной гибкости» во время переговоров.

Кортунов отметил, что в ходе этого раунда будут озвучены «очень сложные и болезненные» для украинской стратегии вопросы.

«Если едет Мединский, наверное, он будет ставить вопросы о статусе русского языка, о статусе канонической православной церкви. В каком-то виде вопросы денацификации. То есть это те вопросы, которые, скажем, на американо-украинском треке вообще, насколько известно, не обсуждались. И это вопросы болезненные», — пояснил эксперт.

Хотя Россия и рассматривает Женеву как важный этап переговорного процесса, вероятно, он также является промежуточным, добавил Кортунов. По его мнению, самые принципиальные вопросы должны решаться на высшем уровне, и не стоит рассчитывать на то, что в Женеве «произойдет чудо».

Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, делегация получила конкретные указания действовать в рамках пониманий, достигнутых в Анкоридже на саммите президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тема территорий. По его словам, с этим связано участие помощника президента России Владимира Мединского.