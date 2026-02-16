Кремль прокомментировал заявление 5 стран об отравлении Навального

По словам Пескова, обвинения в отравлении Навального, выдвинутые пятью европейскими странами, являются предвзятыми и ни на чем не основанными. Захарова называла утверждения стран ЕС «информационным вбросом»

Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Обвинения пяти европейских стран России в отравлении основателя ФБК (признан иноагентом, нежелательной организацией, экстремистской и террористической и запрещен в России) Алексея Навального, в образцах биоматериалов которого обнаружили эпибатидин, являются предвзятыми и ни на чем не основанными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, реакция Кремля на заявления Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов «очень негативная». «Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. Мы их решительно отвергаем», — сказал Песков.

В заявлении пяти стран указано, что эпибатидин «с высокой долей вероятности стал причиной смерти» Навального. Этот яд извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти утверждения «информационным вбросом с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».

«В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по СП1/2 («Северный поток-1» и «Северный поток-2». — РБК), они вспоминают о Навальном. Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального, они вбрасывали сенсации про Скрипалей. <...> Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий», — сказала Захарова.

Алексей Навальный умер, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. ФСИН сообщила о его смерти 16 февраля 2024 года. По данным ведомства, Навальному стало плохо после прогулки и он потерял сознание, медработники колонии и прибывшая скорая пытались реанимировать его, но безуспешно. Согласно свидетельству о смерти, Навальный умер по естественным причинам.