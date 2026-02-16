 Перейти к основному контенту
Смерть Навального в колонии
Кремль прокомментировал заявление 5 стран об отравлении Навального

Сюжет
Смерть Навального в колонии
По словам Пескова, обвинения в отравлении Навального, выдвинутые пятью европейскими странами, являются предвзятыми и ни на чем не основанными. Захарова называла утверждения стран ЕС «информационным вбросом»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Обвинения пяти европейских стран России в отравлении основателя ФБК (признан иноагентом, нежелательной организацией, экстремистской и террористической и запрещен в России) Алексея Навального, в образцах биоматериалов которого обнаружили эпибатидин, являются предвзятыми и ни на чем не основанными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, реакция Кремля на заявления Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов «очень негативная». «Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. Мы их решительно отвергаем», — сказал Песков.

В заявлении пяти стран указано, что эпибатидин «с высокой долей вероятности стал причиной смерти» Навального. Этот яд извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти утверждения «информационным вбросом с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».

Захарова назвала вбросом заявление об отравлении Навального ядом лягушки
Политика
Мария Захарова

«В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по СП1/2 («Северный поток-1» и «Северный поток-2». — РБК), они вспоминают о Навальном. Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального, они вбрасывали сенсации про Скрипалей. <...> Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий», — сказала Захарова.

Алексей Навальный умер, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. ФСИН сообщила о его смерти 16 февраля 2024 года. По данным ведомства, Навальному стало плохо после прогулки и он потерял сознание, медработники колонии и прибывшая скорая пытались реанимировать его, но безуспешно. Согласно свидетельству о смерти, Навальный умер по естественным причинам.

Персоны
Андрей Винокуров, Егор Алимов
Дмитрий Песков Алексей Навальный отравление Кремль
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
