Захарова назвала вбросом заявление об отравлении Навального ядом лягушки
Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерланды заявили, что согласно результатам лабораторного исследования в образцах биоматериалов основателя ФБК (признан иноагентом, нежелательной организацией, экстремистской и террористической и запрещен в России) Алексея Навального был обнаружен эпибатидин — яд, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Заявление пяти стран опубликовано на сайтах британского и шведского правительств.
В их сообщении указано, что эпибатидин «с высокой долей вероятности стал причиной его смерти».
Эпибатидин — это нейротоксин, который воздействует на рецепторы, отвечающие за болевые ощущения. Впервые он был открыт в 1974 году, но полностью его структуру удалось выяснить только в 1992 году. Из-за высокой токсичности эпибатидин не применяется в медицинской практике, однако послужил прототипом для разработки новых классов анальгетиков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти утверждения «информационным вбросом с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада». «В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по СП1/2 («Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». — РБК), они вспоминают о Навальном. Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального, они вбрасывали сенсации про Скрипалей. <...> Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада», — заявила Захарова РБК.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Алексей Навальный умер, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. ФСИН сообщила о его смерти 16 февраля 2024 года. По данным ведомства, Навальному стало плохо после прогулки и он потерял сознание, медработники колонии и прибывшая скорая пытались реанимировать его, но безуспешно.
Согласно свидетельству о смерти, Навальный умер по естественным причинам.
В сентябре прошлого года вдова основателя ФБК Юлия Навальная заявила, что ее команде удалось получить биоматериалы и переправить их за границу. По ее словам, их изучали две лаборатории в разных западных странах. О каких странах идет речь, Юлия Навальная тогда не уточнила. Она заявила, что не может предоставить другие подробности, поскольку лаборатории не делятся с ней результатами экспертизы по неким «политическим соображениям».
