 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Президент Киргизии сменил глав Минтранса, Минприроды и МЧС

Жапаров освободил от должностей трех министров
Абсаттар Сыргабаев
Абсаттар Сыргабаев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров указами освободил от должностей министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева, министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева и министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Также президент подписал указы, согласно которым назначили новых и.о. министров. Урматбек Шамырканов стал и.о. министра чрезвычайных ситуаций, Талантбек Солтобаев стал и.о. министра транспорта и коммуникаций, а Акыл Токтобаев — и.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Почему президент Киргизии лишил всех постов своего ближайшего соратника
Политика
Камчыбек Ташиев

Ранее Жапаров заявил, что в Киргизии нет предпосылок для государственного переворота. «Во-первых, законы этого не допускают, а во-вторых, такой ситуации не существует», — сказал глава государства.

10 февраля президент Киргизии уволил своего ближайшего соратника Камчыбека Ташиева с постов председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и вице-премьера. Вместе с Ташиевым Жапаров уволил трех его заместителей и секретаря Совета безопасности Киргизии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
отставка президент Киргизия Садыр Жапаров
Материалы по теме
Президент Киргизии уволил избившего ранее мэра Манаса главу ГКНБ
Общество
В Киргизии анонсировали борьбу с телеканалами, нарушающими закон о языке
Общество
Бывшего президента Киргизии лишили государственных наград
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Посол в Канаде Степанов прокомментировал ситуацию с конфискованным Ан-124 Политика, 11:27
Акции банка «Санкт-Петербург» прибавили 4% на новостях о дивидендах Инвестиции, 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Голикова раскрыла, сколько людей необходимо экономике России до 2032 года Экономика, 11:21
Российские военные поразили хранилище ГСМ в Полтавской области Политика, 11:18
Росавиация рассказала о работе аэропортов Москвы в условиях снегопада Город, 11:16
«На Играх опасные трассы». Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Спрос на ипотеку в новостройках Москвы вырос за год почти на 40% Недвижимость, 11:14
«РИА Новости» рассказало о роли Швейцарии в переговорах в Женеве Политика, 11:12
Manager Magazin узнал о планах Volkswagen урезать расходы на 20% Авто, 11:08
Россиян ожидают трехдневные выходные Общество, 11:08
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Краснодарском крае Общество, 11:01
Конец эры «нашел — сравнил — купил». Что теперь работает на маркетплейсахПодписка на РБК, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 10:57