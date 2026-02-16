Президент Киргизии сменил глав Минтранса, Минприроды и МЧС

Абсаттар Сыргабаев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров указами освободил от должностей министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева, министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева и министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Также президент подписал указы, согласно которым назначили новых и.о. министров. Урматбек Шамырканов стал и.о. министра чрезвычайных ситуаций, Талантбек Солтобаев стал и.о. министра транспорта и коммуникаций, а Акыл Токтобаев — и.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Ранее Жапаров заявил, что в Киргизии нет предпосылок для государственного переворота. «Во-первых, законы этого не допускают, а во-вторых, такой ситуации не существует», — сказал глава государства.

10 февраля президент Киргизии уволил своего ближайшего соратника Камчыбека Ташиева с постов председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и вице-премьера. Вместе с Ташиевым Жапаров уволил трех его заместителей и секретаря Совета безопасности Киргизии.