Уиткофф ответил на вопрос о территориальных уступках по Украине
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, отвечая на вопрос о территориальных уступках Украины при урегулировании конфликта, заявил, что это лишь детали. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Ведущая спросила спецпосланника, ожидают ли США того, что Украина «откажется от значительной части своей территории».
«Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться», — считает Уиткофф.
Крым, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали их итогов и сочли произошедшее аннексией.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта пройдет с потенциальной потерей Киевом территорий. Однако президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил, что никогда не признает утраченные территории российскими, однако в случае вступления в НАТО будет возвращать их дипломатическим путем.
Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала конфликта. В качестве условий для начала переговоров летом 2024 года он выдвинул признание пяти регионов российскими территориями, вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от членства в Североатлантическом альянсе и снятие западных санкций.
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