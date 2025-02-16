 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Уиткофф ответил на вопрос о территориальных уступках по Украине

Уиткофф: необходимо «построить доверие» при проведении переговоров по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Chris Kleponis / CNP / imago-images.de / Global Look Press)

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, отвечая на вопрос о территориальных уступках Украины при урегулировании конфликта, заявил, что это лишь детали. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Ведущая спросила спецпосланника, ожидают ли США того, что Украина «откажется от значительной части своей территории».

«Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться», — считает Уиткофф.

Крым, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали их итогов и сочли произошедшее аннексией.

Зеленский вновь исключил признание утраченных Украиной территорий
Политика
Владимир Зеленский

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта пройдет с потенциальной потерей Киевом территорий. Однако президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил, что никогда не признает утраченные территории российскими, однако в случае вступления в НАТО будет возвращать их дипломатическим путем.

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала конфликта. В качестве условий для начала переговоров летом 2024 года он выдвинул признание пяти регионов российскими территориями, вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от членства в Североатлантическом альянсе и снятие западных санкций.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине

Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Теги
Стив Уиткофф Украина переговоры территория
Материалы по теме
Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине
Политика
Зеленский вновь исключил признание утраченных Украиной территорий
Политика
Спецпосланник Трампа допустил «потенциальную потерю территорий» Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
На Кубани в результате беспилотной атаки пострадала 4-летняя девочкаПолитика, 22:10
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00
Пушилин рассказал о выходе к важной трассе на красноармейском направленииПолитика, 21:50
Госдеп призвал наладить работу посольств России и США в обеих странахПолитика, 21:49
«Манчестер Юнайтед» в третий раз в сезоне проиграл «Тоттенхэму»Спорт, 21:39
Юра Борисов не получил премию BAFTAОбщество, 21:37
Уиткофф ответил на вопрос о территориальных уступках по УкраинеПолитика, 21:23
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Конор Макгрегор позвал Федора Емельяненко в крупнейшую лигу кулачных боевСпорт, 21:15
Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь УкраинеПолитика, 21:06
Активистка потребовала от Маска публично признать их общего ребенкаОбщество, 20:53
Порошенко назвал возможные сроки президентских выборов на УкраинеПолитика, 20:27
Российские баскетболисты обыграли легионеров в Матче звезд Лиги ВТБСпорт, 20:25
Уолтц назвал ключевые условия для проведения переговоров по УкраинеПолитика, 20:21
Зеленский вновь исключил признание утраченных Украиной территорийПолитика, 20:15