Reuters: США уточнили у ЕС готовность к размещению войск на Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Агентство опубликовало список вопросов США к ЕС по урегулированию на Украине, среди которых готовность к отправке войск и усилению санкций и военной помощи. Келлог допускал отсутствие Европы на переговорах

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

США уточняли у ЕС, какие из стран блока готовы направить свои войска на Украину в рамках мирной сделки, передает Reuters со ссылкой на соответствующий дипломатический запрос.

Вашингтон направил свой запрос в Брюссель на прошлой неделе, он состоял из шести пунктов, писала Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Reuters опубликовал содержание документа, согласно которому ЕС спрашивают:

что потребуется от США для обеспечения гарантий безопасности Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

какие страны ЕС готовы направить свои войска на Украину в рамках мирного урегулирования и в каком количестве;

какие третьи страны могли бы согласиться направить войска на Украину, как, где и на какой срок их разместить;

к чему должны быть готовы США и их союзники в случае нападения на размещенные на Украине войска;

как можно усилить санкции против России и контроль за действующими ограничениями;

какие дополнительные шаги (вооружение, техника, обслуживание и прочее) может предпринять ЕС для усиления позиции Украины на переговорах и оказания давления на Россию.

Два европейских дипломата сообщили Reuters, что на данный момент в ЕС ведутся споры насчет обратной связи с США. Некоторые члены блока считают, что ответ должен быть коллективным.

Источники FT утверждали, что запрос пришел после требования европейских лидеров принять участие в переговорах США и России по Украине. Их «немедленное» начало анонсировал американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 12 февраля.

Информацию о соответствующем запросе США позднее подтверждал президент Финляндии Александр Стубб. Представитель Госдепартамента уточнял, что США ожидают от ЕС «ведущей роли в создании прочных рамок безопасности и с нетерпением» ждут их предложений.

Накануне спецпредставитель президента США Кит Келлог анонсировал завершение работы над мирным планом по урегулированию на Украине «в течение нескольких дней или недель». Он допускал отсутствие на переговорах представителей ЕС, но обещал учесть их интересы.