FT узнала, как ЕС собрался ответить на дополнительные пошлины Трампа

Брюссель может запретить ввоз сельхозпродукции, которая выращивается с использованием запрещенных в ЕС пестицидов, сообщили FT источники. Трамп грозил обложить пошлинами в 10–20% весь европейский импорт в США

Сбор урожая сои в США (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Евросоюз планирует запретить импорт из США некоторых продуктов, содержащих запрещенные в ЕС пестициды, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на трех чиновников.

Европейская комиссия намерена на следующей неделе изучить вопрос о введении более жестких ограничений на импорт, сказали собеседники издания. По их информации, на первом этапе они могут коснуться таких культур, как соя. Это связано с тем, что растение выращивается с использованием пестицидов, которые запрещено использовать европейским фермерам, пояснили источники.

«Мы говорим только о самых опасных пестицидах, и перед принятием любых решений будет проведена оценка воздействия для защиты конкурентоспособности», — сказал FT один из чиновников, добавив, что «нам нужны кофе, манго и авокадо».

Пестициды, содержащие канцерогены, мутагены или вещества, нарушающие работу эндокринной системы, не должны допускаться в ЕС в составе импортируемых продуктов питания, заявил еврокомиссар по здравоохранению Оливер Вархели в интервью FT в январе.

Одним из таких опасных веществ является паракват, запрещенный в ЕС, но используемый в США при выращивании сельскохозяйственных культур, включая соевые бобы, уточняет Financial Times. По данным издания, запрещенные пестициды чаще всего содержались в чае и кофе: их выявляли в 38% проб первого и 23% образцов второго продукта. Так, почти четверть образцов из Индии и 17% образцов из Китая содержали остатки запрещенных пестицидов.

«У нас есть очень четкие сигналы от парламента, очень четкие сигналы также от государств-членов и от наших фермеров: все, что запрещено в ЕС, должно быть запрещено в ЕС, даже если это импортный продукт», — говорил Вархели газете.

Возможный запрет на импорт некоторых продуктов, произведенных по другим стандартам, может быть мерой защиты фермеров на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении европейских товаров, отмечает FT.

США после прихода Трампа к власти ввели дополнительные пошлины на товары из Китая и некоторых других стран. Трамп также угрожал обложить ими европейский импорт: он допускал введение 10–20-процентных пошлин.

Президент США пожаловался, что дефицит страны в двустороннем товарообороте с ЕС превышает $300–350 млрд. Государства — члены ЕС, по словам Трампа, не приобретают продукцию американской автомобилестроительной промышленности и сельского хозяйства. Он признал, что введение новых пошлин может привести к росту цен в самих США в краткосрочной перспективе.