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Политика ,  
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В ЕС созвали экстренные заседания лидеров стран и глав МИД

В Мюнхене 16 февраля пройдет внеочередная встреча глав МИД ЕС, а на следующий день в Париже состоится экстренное заседание европейских лидеров. В Польше предположили, что будут обсуждаться «вызовы», брошенные США на этой неделе

На полях Мюнхенской конференции по безопасности утром 16 февраля пройдет внеочередная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба МИД Греции.

«Министр иностранных дел Джордж Герапетритис примет участие завтра, в воскресенье, 16 февраля, в 8:30 утра во внеочередной встрече министров иностранных дел ЕС на полях Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении.

На следующий день в Париже состоится экстренное заседание лидеров государств ЕС, которое созвал президент Франции Эмманюэль Макрон, рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он ожидает, что европейские лидеры «очень серьезно» обсудят вызовы, которые бросил президент США Дональд Трамп.

По словам Сикорского, американский лидер использует «метод работы, который русские называют razvedka boyem». «Вы давите и смотрите, что происходит, а затем меняете позицию. И нам нужно реагировать», — пояснил польский министр.

Как отметило Politico, неизвестно, позвал ли Макрон всех европейских лидеров или только отдельную группу.

Трамп похвалил речь Вэнса в Мюнхене и посоветовал Европе быть осторожной
Политика

На этой неделе президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что оба лидера хотят мира, и сообщил, что договорился с Путиным о «немедленном» начале подготовки к переговорам. Также он рассказал, что встретится с Путиным в Саудовской Аравии «в недалеком будущем».

Позже Трамп анонсировал встречу высокопоставленных представителей США и России в Саудовской Аравии на следующей неделе. По данным Bloomberg, там обсудят урегулирование конфликта на Украине и встречу лидеров России и США в конце месяца. Трамп заявил, что Украина также приглашена на переговоры, однако в Киеве сообщили, что не направляли делегатов, поскольку «на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать». По информации Politico, европейских лидеров также не привлекали к переговорам.

Зеленский выступал за участие Европы в переговорах. В Вашингтоне допустили, что Брюссель не будет представлен физически. В Европе также подчеркивали необходимость участия в переговорах. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что исключение ЕС из переговорного процесса может стать «поворотным моментом» в отношениях Брюсселя и Вашингтона, после которого «наши дороги грозят пойти в разных направлениях». В Кремле «главным визави» в переговорах назвали США.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские власти, обвинив их в подрыве демократических ценностей, выступая на Мюнхенской конференции. Трамп поддержал его, отметив, что «в Европе теряют свое замечательное право на свободу слова», поэтому она «должна быть осторожна». Также Вашингтон грозит повышением пошлин на товары из ЕС.

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Греция экстренное заседание Мюнхен Париж Эмманюэль Макрон США
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