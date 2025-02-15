Трамп похвалил речь Вэнса в Мюнхене и посоветовал Европе быть осторожной

Президент США Дональд Трамп назвал блестящей речь своего вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал Евросоюз за цензуру и отсутствие демократии.

«Очень хорошая речь, на самом деле очень блестящая», — приводит его слова Politiko.

Трамп отметил, что Вэнс «говорил о свободе слова», а «в Европе теряют свое замечательное право на свободу слова», поэтому она «должна быть осторожна», пишет CNN.

Накануне в Германии началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. От США на конференцию отправились Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Во время своего выступления Вэнс, в частности, усомнился в силе европейской демократии, выразил тревогу в связи с цензурой в Европе и назвал миграцию главным вызовом ее безопасности.