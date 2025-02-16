Первый тур выборов президента в Абхазии не выявил победителя

Во второй тур прошли бывший вице-президент, и.о. главы государства Бадра Гунба и лидер «Абхазского народного движения» Ардзинба. Итоги голосования ЦИК представит позже. Второй тур должен пройти в течение двух недель после первого

Фото: Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press

Первый тур выборов президента частично признанной Абхазии выявил двух кандидатов, которые проходят во второй тур, — это находящийся в отпуске на время выборов и.о. главы государства Бадра Гунба и основатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан. Его обращение к журналистам публикует агентство «Аиашара».

По его словам, подсчет голосов еще не завершен. «Уже видны предварительные итоги — в любом случае будет второй тур», — рассказал Маршан.

Итоги голосования он обещал представить позже. Второй тур должен состояться в течение двух недель после первого.

Всего было зарегистрировано 134 тыс. избирателей, явка к 19:30 составила 65%.

Бадра Гунба (43 года) — вице-президент при президентстве Аслана Бжании, который стал и.о. главы государства после его ухода. 10 января, заявляя об участии в выборах, он сложил с себя полномочия и ушел в отпуск. С момента регистрации кандидатом он не мог выполнять президентские обязанности. Вместо него с 10 января и.о. президента стал Валерий Бганба, который до этого был и.о. премьер-министра.

Адгур Ардзинба (43 года) — с 2015 по 2020 год был вице-премьером и министром экономики, в 2020-м основал республиканскую общественную организацию (РОО — в силу абхазского законодательства легче создать ее, чем политическую партию) «Абхазское народное движение».

Досрочные выборы президента в Абхазии организовали после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов в отставку ушел предыдущий глава частично признанной республики Аслан Бжания. Кроме прошедших во второй тур Гунбы и Ардзинбы, ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов:

Олег Барциц (58 лет) — бывший торгпред Абхазии в России (2010–2024 годы).

Роберт Аршба (50 лет) — бывший председатель Контрольной палаты Абхазии (2013–2023 годы), до этого занимал должность в Министерстве финансов и администрации президента.

Адгур Хурхумал (42 года) — председатель правления Черноморского банка развития.

В конце ноября в Абхазию приезжал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, который встретился с Бадрой Гунбой и посетил реконструируемый аэропорт Сухума. Тогда он анонсировал поддержку Абхазии — помощь в строительстве детской больницы в Сухуме, создание в Абхазии программы, аналогичной «Лидерам России», реконструкцию российско-абхазского КПП «Псоу» (на это выделили 10 млрд рублей) и другие шаги.

В начале февраля Гунба посетил Москву, где вновь встретился с Кириенко, а также с вице-премьером Александром Новаком. Последний пообещал пересмотреть условия инвестиционного соглашения, которое вызвало негодование в Абхазии, из-за чего в конечном счете ушел в отставку Бжания, и решить проблему с веерными отключениями электричества в Абхазии. Новак также объявил, что по запросу Гунбы Россия создаст фонд поддержки абхазского малого и среднего бизнеса (на него выделили 100 млн рублей). 7 февраля состоялся первый тестовый рейс из Москвы в аэропорт Сухума — на борту самолета был 21 пассажир, в их числе и кандидат в президенты Бадра Гунба.