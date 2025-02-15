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Чем примечательны начавшиеся в Абхазии досрочные президентские выборы

В Абхазии начались досрочные президентские выборы
В президентских выборах в Абхазии участвуют пять кандидатов. Эксперты говорят о сочетании «горячей абхазской демократии» с пророссийским консенсусом в политических кругах и обществе
Местные жители прогуливаются рядом с предвыборным&nbsp;плакатом&nbsp;кандидата на пост президента Абхазии Бадры Гунбы.&nbsp;Сухуми, Абахазия, 14 февраля 2025 года
Местные жители прогуливаются рядом с предвыборным плакатом кандидата на пост президента Абхазии Бадры Гунбы. Сухуми, Абахазия, 14 февраля 2025 года (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Кто претендует на пост президента

15 февраля в частично признанной Республике Абхазия пройдут досрочные президентские выборы. Они были назначены после того, как в ноябре 2024 года предыдущий президент Аслан Бжания ушел в отставку на фоне внутриполитического противостояния.

Центризбирком республики зарегистрировал пять кандидатов.

  • Бадра Гунба (43 года) — вице-президент при Бжании, который стал и.о. главы государства после его ухода. 10 января, заявляя об участии в выборах, он сложил с себя полномочия и ушел в отпуск. С момента регистрации кандидатом он не мог выполнять президентские обязанности. Вместо него с 10 января и.о. президента стал Валерий Бганба, который до этого был и.о. премьер-министра.
  • Адгур Ардзинба (43 года) — с 2015 по 2020 год был вице-премьером и министром экономики, в 2020-м основал республиканскую общественную организацию (РОО — в силу абхазского законодательства легче создать ее, чем политическую партию) «Абхазское народное движение».
  • Олег Барциц (58 лет) — бывший торгпред Абхазии в России (2010–2024 годы).
  • Роберт Аршба (50 лет) — бывший председатель Контрольной палаты Абхазии (2013–2023 годы), до этого занимал должность в Министерстве финансов и администрации президента.
  • Адгур Хурхумал (42 года) — председатель правления Черноморского банка развития.

По прогнозу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), при потенциальной явке 65% лидировать будет Гунба (42,3%); далее идут Ардзинба (27,3%), Аршба (11,2%), Барциц (9,6%) и Хурхумал (4,4%). Если прогноз окажется верным, состоится второй тур.

На президентских выборах 2020 года, на которых победил Бжания, явка составила чуть более 70%, на избирательные участки пришли около 95 тыс. человек.

По оценке экспертов, российский фактор в этих выборах играет важную роль. «Я бы не говорил, на кого Россия делает ставку. Правильнее сказать, с кем она готова работать, — отметил в беседе с РБК социолог Алексей Токарев. — Тот, с кем готовы работать, был конкретно обозначен».

Речь о том, что в конце января в Абхазию с трехдневным рабочим визитом приезжал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Он встретился с Гунбой, с которым обсудил реконструкцию аэропорта Сухума. (Международный аэропорт Сухум имени первого президента Владислава Ардзинбы был закрыт во время абхазско-грузинской войны в 1993 году. Россия и Абхазия заговорили о его восстановлении в 2020 году, в феврале 2025-го он принял первый тестовый рейс из Москвы.)

Кириенко, подводя 2 февраля итоги визита, обозначил, как Россия готова помогать Абхазии. Он пообещал решить проблему с финансированием приостановленного из-за нехватки средств строительства детской больницы в Сухуме; объявил, что Москва поможет республике готовить инженеров и запустить аналог программы «Лидеры России»; объявил о реконструкции российско-абхазского КПП «Псоу» (на нее выделили более 10 млрд руб.) и о восстановлении военных мемориалов к 9 Мая. После его визита в Абхазию доставили 20 школьных автобусов.

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Комментируя предстоящее голосование, Кириенко сказал, что Россия примет любой выбор абхазского народа. «Но выборы пройдут быстро, а дальше надо думать о серьезной программе развития. Сегодня далеко не реализован потенциал экономического сотрудничества России и Абхазии, — это достаточно очевидно», — заявил он (цитата по «Апсадгьыл-инфо»).

После визита Кириенко Гунба посетил Москву, где 6 февраля встретился с вице-премьером Александром Новаком. Тот заявил, что Москва готова пересмотреть инвестиционное соглашение с Сухумом, которое в Абхазии многие считали невыгодным и которое стало одной из причин протестов, на фоне чего в конечном счете ушел в отставку Бжания. «Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон», — сказал российский вице-премьер (цитата по ТАСС). Абхазский политик в ответ заверил, что Сухум «привержен привлечению инвестиций из России». «За последние годы более 25 млрд руб. привлечено в рамках нашей деятельности в виде инвестиций в экономику Абхазии. И мы будем создавать дополнительные благоприятные условия для привлечения инвестиций», — пообещал Гунба.

Тогда же Новак сообщил, что по инициативе Гунбы Россия создаст специальный фонд для поддержки абхазского малого и среднего бизнеса — на него уже выделили 100 млн руб. Москва также пообещала с 7 февраля возобновить поставки электроэнергии в республику. «Населению Абхазии и объектам социально-экономической сферы требуется дополнительный объем электричества, несмотря на те поставки, что осуществляет Россия по вашей просьбе. В качестве поддержки мы готовы найти соответствующие решения», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

В Абхазии с ноября по апрель почти ежегодно наблюдается дефицит электроэнергии, ключевым источником которой служит Ингурская ГЭС, расположенная на границе с Грузией. В декабре 2024 года из-за недостаточного притока воды Ингурская ГЭС сократила дневное время подачи электричества до двух часов 48 минут. С 1 ноября до 23 декабря республика закупала электроэнергию в России по коммерческой цене. С 23 декабря Москва начала гуманитарные поставки — по расчетам, выделенных 327 млн кВт·ч должно хватить до 13–15 февраля.

Тогда же в российском Минэкономразвития сообщили, что Москва выделила 343 млн руб. на зарплаты абхазским бюджетникам — врачам, учителям и сотрудникам правоохранительных органов. «С Республикой Абхазия у нас сохраняются дружеские, добрососедские отношения, подкрепленные международными договорами о сотрудничестве и взаимопомощи. Соблюдаем все договоренности и принятые на себя обязательства», — анонсируя это решение, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач (цитата по ТАСС).

Что определяет итог выборов

В 2004 году Россия поддержала на выборах Рауля Хаджимбу (возглавлял республику с 2014 по 2020 год), а победил на них Сергей Багапш (был президентом с 2005 по 2011 год), вспоминает главред «Чегемской правды» Инал Хашиг. «И по большому счету Москве было без разницы, кто станет президентом Абхазии, хотя бы потому, что в абхазской политической элите есть пророссийский консенсус, — пояснил он. — Бадру Гунбу, по всей видимости, воспринимают как продолжателя линии Аслана Бжании, который в свое время много чего России обещал. В разговоре с Гунбой российские представители объявили о разморозке всей той помощи, которую заморозили после того, как Бжания ушел в отставку».

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Валерий Бганба

Алексей Токарев характеризует этого кандидата как «системного, проабхазского с точки зрения укрепления с союза с Россией». «Но надо понимать, что оппозиционер в Абхазии не равно антироссийский, — традиционная рамка «власти за Россию, оппозиция за Евросоюз», как это обычно бывает на постсоветском пространстве, к Абхазии не применима. В ее политике есть консенсус по поводу того, что союз с Россией необходим», — пояснил эксперт. По его оценке, при Гунбе инвестиционное соглашение, которое спровоцировало отставку Бжании, все-таки будет одобрено, и Москва правильно сделала, что согласилась его пересмотреть. «Страну нужно понимать в том смысле, что общество горячее и абхазская демократия реально существует. Поэтому мало договориться только с лидерами, надо договориться еще и с обществом. И то, что было решено скорректировать соглашение, — это правильно именно с точки зрения договоренности с обществом», — резюмировал Токарев.

Главред абхазской «Нужной газеты» Изида Чаниа утверждает, что «абхазы много раз это доказывали, что у нас в принципе нет не пророссийских кандидатов, и кто бы из кандидатов ни одержал победу, сотрудничество с Москвой все равно будет ровным в рамках договоренностей и ранее подписанных документов».

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