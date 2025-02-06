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Политика ,  
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Новак анонсировал пересмотр вызвавшего в Абхазии протесты соглашения

Вызвавшее протесты, которые привели к отставке Бжании, инвестсоглашение Москвы и Сухума будет пересмотрено с учетом позиций всех сторон, заявил Новак. Также Россия создаст фонд для реализации проектов бизнеса в Абхазии
Фото: Authentic travel / Shutterstock
Фото: Authentic travel / Shutterstock

Инвестиционное соглашение с Абхазией будет пересмотрено с учетом позиций всех сторон, заявил на встрече с кандидатом в президенты республики Бадрой Гунбой российский вице-премьер Александр Новак.

Гунба отметил, что Абхазия нацелена на привлечение инвестиций в свою экономику и надеется на пересмотр инвестсоглашений с Москвой. Новак согласился, что соглашение в текущем виде не будет реализовано.

«Для реализации инвестиционных проектов необходимо создавать условия с учетом мнений и опыта российского бизнеса, на инвестиции которого мы будем рассчитывать, реализуя наши соглашения. Мы, безусловно, обеспечим баланс и взаимный учет интересов всех сторон, в том числе населения и абхазского бизнеса», — подчеркнул он.

Стороны согласились скорректировать меры и механизмы господдержки абхазских инвестпроектов со стороны России с учетом взаимодействия с малым и средним бизнесом Абхазии. Эти решения учтут при подготовке госпрограммы социально-экономического развития республики на 2026–2030 годы. Новак также выразил готовность рассмотреть инициативу Сухума по созданию фонда для реализации проектов в области малого и среднего бизнеса в Абхазии. На текущий год на это уже выделено 100 млн руб. из бюджета, передает ТАСС его слова.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Межправительственное инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией предусматривало значительные преференции для российских бизнесменов, в частности освобождало их на восемь лет от уплаты налогов и таможенных пошлин.

В Абхазии в преддверии ратификации договора начались протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. В итоге абхазский парламент отклонил документ.

До этого Гунба встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. В рамках достигнутых на встрече договоренностей Москва выделила средства на социально-экономическое развитие Абхазии. Часть финансовой помощи пойдет на выплаты абхазским бюджетникам. По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача, Россия выделила на это 343 млн руб. из бюджета, передает ТАСС. В Сухуме оценивали общий объем финансовой помощи от России на этот год в 5,2 млрд руб.

После отставки Бжании на фоне протестов Гунба стал и.о. главы республики, затем решил участвовать в выборах и снял с себя полномочия. Врио президента Абхазии стал Валерий Бганба, до этого исполнявший обязанности премьер-министра. Выборы президента в Абхазии пройдут 15 февраля.

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Александр Новак фото

Александр Новак

политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
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