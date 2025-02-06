Новак анонсировал пересмотр вызвавшего в Абхазии протесты соглашения
Инвестиционное соглашение с Абхазией будет пересмотрено с учетом позиций всех сторон, заявил на встрече с кандидатом в президенты республики Бадрой Гунбой российский вице-премьер Александр Новак.
Гунба отметил, что Абхазия нацелена на привлечение инвестиций в свою экономику и надеется на пересмотр инвестсоглашений с Москвой. Новак согласился, что соглашение в текущем виде не будет реализовано.
«Для реализации инвестиционных проектов необходимо создавать условия с учетом мнений и опыта российского бизнеса, на инвестиции которого мы будем рассчитывать, реализуя наши соглашения. Мы, безусловно, обеспечим баланс и взаимный учет интересов всех сторон, в том числе населения и абхазского бизнеса», — подчеркнул он.
Стороны согласились скорректировать меры и механизмы господдержки абхазских инвестпроектов со стороны России с учетом взаимодействия с малым и средним бизнесом Абхазии. Эти решения учтут при подготовке госпрограммы социально-экономического развития республики на 2026–2030 годы. Новак также выразил готовность рассмотреть инициативу Сухума по созданию фонда для реализации проектов в области малого и среднего бизнеса в Абхазии. На текущий год на это уже выделено 100 млн руб. из бюджета, передает ТАСС его слова.
Межправительственное инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией предусматривало значительные преференции для российских бизнесменов, в частности освобождало их на восемь лет от уплаты налогов и таможенных пошлин.
В Абхазии в преддверии ратификации договора начались протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. В итоге абхазский парламент отклонил документ.
До этого Гунба встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. В рамках достигнутых на встрече договоренностей Москва выделила средства на социально-экономическое развитие Абхазии. Часть финансовой помощи пойдет на выплаты абхазским бюджетникам. По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача, Россия выделила на это 343 млн руб. из бюджета, передает ТАСС. В Сухуме оценивали общий объем финансовой помощи от России на этот год в 5,2 млрд руб.
После отставки Бжании на фоне протестов Гунба стал и.о. главы республики, затем решил участвовать в выборах и снял с себя полномочия. Врио президента Абхазии стал Валерий Бганба, до этого исполнявший обязанности премьер-министра. Выборы президента в Абхазии пройдут 15 февраля.
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