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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ сообщили об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

Генерал Тарнавский: ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки, сообщил генерал Тарнавский, объяснив решение желанием сохранить личный состав. Путин заявил в январе, что Авдеевка является одним из важнейших направлений
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинское командование «после многих месяцев противостояния» приняло решение отойти из укрепрайона «Зенит» на южной окраине Авдеевки, сообщил командир оперативно-стратегической группы ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

«Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», — подчеркнул генерал.

«Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений», — добавил Тарнавский.

Укрепрайон «Зенит» расположен на южной окраине Авдеевки между селами Спартак и Опытное (оба под контролем российских войск). Строительство укрепрайона на территории бывшей войсковой части ПВО А-1428 продолжалось с 2015 года, по большей части он представляет собой подземные укрепления. Бои за эту территорию начались в декабре 2022 года.

Недалеко от «Зенита», на окраине Донецкой кольцевой автодороги, расположен еще один укрепрайон — «Чебурашка», о взятии которого сегодня сообщили российские военкоры.

О попытках взять в окружение «Зенит» и «Чебурашку» российские военкоры сообщали с начала недели. Накануне появились видео водружения флага 1-й Славянской бригады ВС России на руинах бывшей части ПВО. Также сегодня появилось видео с российским триколором над укрепрайоном «Чебурашка».

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на бойца 110-й бригады Виктора Беляка сообщало, что украинских военных из «Зенита» никто не выводил. По словам военного, окруженные выбирались сами и с большими потерями. «Генплан — или пан, или пропал. Группы отправлялись одна за другой — видимость нулевая. Это было тупо выживание», — рассказал Беляк.

ВСУ сообщили об окружении нескольких подразделений бригады в Авдеевке
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Фото: Paula Bronstein / Getty Images

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Ранее в этот день Тарнавский сообщал, что в Авдеевке происходит плановое усиление подразделений и осуществляется «маневр войск» на угрожающих направлениях. По его словам, для военных «подготовлены новые позиции», также «продолжают готовиться мощные укрепления».

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (сформирована из бойцов признанного террористическим и запрещенного в России полка «Азов») Андрей Билецкий тогда же заявил, что украинские служащие «вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые вводит противник». Позже замкомандира бригады Родион Кудряшов сообщил, что военные «местами находятся в окружении» в Авдеевке.

Сутками ранее о возможном скором падении Авдеевки сообщал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он частично связал эту ситуацию с тем, что у ВСУ заканчиваются снаряды для артиллерии. В тот же день WP со ссылкой на украинских военных написала, что полное отступление ВСУ из Авдеевки — вопрос времени. Разрушенный коксохимический завод (Авдеевский коксохим), по сообщению издания, станет, вероятно, последним оплотом украинских сил в городе.

В конце января президент Владимир Путин заявил, что Авдеевка является одним из важнейших направлений, где идут боевые действия. 15 февраля корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что «на севере Авдеевки уже развевается российский флаг». Ранее сегодня он также сообщил, что «удавка окружения» вокруг города затягивается. «Противник пытается выйти из почти сформированного котла, несет значительные потери», — написал он.

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