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Смерть Навального в колонии ,  
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Адвокат Навального сообщил о последнем визите к нему

Адвокат Навального: два дня назад навещал его, все было нормально
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Сюжет
Дело Навального
О смерти Навального в колонии № 3 ранее сообщило УФСИН ЯНАО. По данным ведомства, оппозиционеру стало плохо во время прогулки, врачи не смогли его спасти. Адвокат Навального сообщил, что был у него в среду, «все было нормально»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / ЕРА / ТАСС)

Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев заявил изданию «Новая газета», что в последний раз защитник навещал его в среду, на тот момент с Навальным все было нормально.

«По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», — сказал он.

В Общественной палате ЯНАО также сообщили ТАСС, что жалоб на здоровье от Навального не поступало.

ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
Политика
Алексей Навальный

О смерти оппозиционера в колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе ранее 16 февраля сообщило УФСИН ЯНАО. Там указали, что ему стало плохо во время прогулки. Навальный «практически сразу потерял сознание», к нему отправили медицинских работников, также «был вызван экипаж скорой медицинской помощи». Врачи провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали».

«Прибывшие медики констатировали смерть», — говорится в сообщении управления ФСИН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о смерти оппозиционера, заявил, что ФСИН сейчас занимается всеми необходимыми проверками. «Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснением. Это уже каких-то не требуется поручений, потому что уже на этот счет уже есть свод правил, которыми ФСИН руководствуется», — сказал он. Владимиру Путину доложили о произошедшем.

Песков сообщил, что у Кремля нет информации о причинах смерти Навального
Политика
Алексей Навальный (справа)

Навальный ранее отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. Приговор по этому делу был вынесен в июне 2022 года, Лефортовский суд назначил Навальному девять лет лишения свободы. В августе 2023 года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

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