Адвокат Навального сообщил о последнем визите к нему
Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев заявил изданию «Новая газета», что в последний раз защитник навещал его в среду, на тот момент с Навальным все было нормально.
«По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», — сказал он.
В Общественной палате ЯНАО также сообщили ТАСС, что жалоб на здоровье от Навального не поступало.
О смерти оппозиционера в колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе ранее 16 февраля сообщило УФСИН ЯНАО. Там указали, что ему стало плохо во время прогулки. Навальный «практически сразу потерял сознание», к нему отправили медицинских работников, также «был вызван экипаж скорой медицинской помощи». Врачи провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали».
«Прибывшие медики констатировали смерть», — говорится в сообщении управления ФСИН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о смерти оппозиционера, заявил, что ФСИН сейчас занимается всеми необходимыми проверками. «Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснением. Это уже каких-то не требуется поручений, потому что уже на этот счет уже есть свод правил, которыми ФСИН руководствуется», — сказал он. Владимиру Путину доложили о произошедшем.
Навальный ранее отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. Приговор по этому делу был вынесен в июне 2022 года, Лефортовский суд назначил Навальному девять лет лишения свободы. В августе 2023 года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).
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