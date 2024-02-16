 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский прибыл c визитом в Германию

Зеленский прибыл в Германию для переговоров и участия в Мюнхенской конференции
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с официальным визитом. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

«Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в мюнхенской конференции безопасности», — написал Зеленский.

Как уточняет Der Spiegel, президент Украины прибыл в Берлин. По данным издания, в ближайшее время он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, по итогам переговоров запланировано подписание соглашения о гарантиях безопасности.

Bloomberg узнал о визите Зеленского в Европу за военной помощью
Политика
Владимир Зеленский

Затем Зеленский должен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, пишет издание. А вечером 16 февраля он вылетит во Францию, где встретился с президентом страны Эмманюэлем Макроном для подписания аналогичного соглашения о гарантиях, сообщает журнал.

О том, что Зеленский намерен посетить Париж и Берлин и попросить партнеров об усилении военной поддержки, 13 февраля писал Bloomberg со ссылкой на источники. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на них сообщала, что на мюнхенской конференции Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности. В середине января такое соглашение с Киевом подписала Великобритания.

Как пишет Der Spiegel, в основе указанных соглашений лежат решения глав государств и правительств стран НАТО, принятые по итогам саммита блока в июле 2023 года. Они налагают долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины, в том числе по окончании конфликта с Россией, утверждает журнал.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Россия - Германия Олаф Шольц Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В офисе Зеленского призвали не недооценивать последствия интервью Путина
Политика
Украина решила купить турецкие истребители KAAN
Политика
Палата представителей ушла на перерыв без согласования помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Венчурные инвестиции в криптобизнес снова начали расти. Что произошло Крипто, 14:48
СК сообщил о проверке после смерти Навального Политика, 14:48
Стал известен шестой участник плей-офф КХЛ в Восточной конференции Спорт, 14:48
Курс доллара достиг ₽93 после сообщения о смерти Навального Инвестиции, 14:39
Песков сообщил, что у Кремля нет информации о причинах смерти Навального Политика, 14:39
Запуск первого спутника «Марафон-IoT» для интернета вещей отложили Технологии и медиа, 14:36
В колонию, где умер Навальный, отправят комиссию ФСИН Политика, 14:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Адвокат Навального сообщил о последнем визите к нему Политика, 14:31
Россияне в январе снова стали первыми по покупке жилья в Турции Недвижимость, 14:27
Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине Политика, 14:27
Путин посетит завод роботов и парк «Станкомаш» в Челябинске Политика, 14:25
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального⁠ Политика, 14:22
Старая система бизнес-образования рушится: зачем школам ВДНХ и мини-курсы Pro, 14:10
ВСУ сообщили об окружении нескольких подразделений бригады в Авдеевке Политика, 14:06