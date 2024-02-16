Зеленский прибыл c визитом в Германию

Зеленский прибыл в Германию для переговоров и участия в Мюнхенской конференции

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с официальным визитом. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

«Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в мюнхенской конференции безопасности», — написал Зеленский.

Как уточняет Der Spiegel, президент Украины прибыл в Берлин. По данным издания, в ближайшее время он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, по итогам переговоров запланировано подписание соглашения о гарантиях безопасности.

Затем Зеленский должен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, пишет издание. А вечером 16 февраля он вылетит во Францию, где встретился с президентом страны Эмманюэлем Макроном для подписания аналогичного соглашения о гарантиях, сообщает журнал.

О том, что Зеленский намерен посетить Париж и Берлин и попросить партнеров об усилении военной поддержки, 13 февраля писал Bloomberg со ссылкой на источники. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на них сообщала, что на мюнхенской конференции Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности. В середине января такое соглашение с Киевом подписала Великобритания.

Как пишет Der Spiegel, в основе указанных соглашений лежат решения глав государств и правительств стран НАТО, принятые по итогам саммита блока в июле 2023 года. Они налагают долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины, в том числе по окончании конфликта с Россией, утверждает журнал.