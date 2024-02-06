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Бизнес ,  
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Бизнес исключил угрозу дефицита бананов в России из-за мухи в Эквадоре

В АКОРТ заявили об отсутствии угрозы дефицита бананов в России из-за Эквадора
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Проблемы с поставками бананов из Эквадора не приведут к их дефициту в России, эти ягоды останутся в ассортименте россиян. Об этом ТАСС заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

«На сегодняшний день предпосылок для нехватки бананов не наблюдается, поскольку в Эквадоре представлено значительное число экспортеров», — сказал он.

Караваев назвал мировых лидеров по производству бананов. По его словам, Индия производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, а Китай — почти в два раза больше. Индонезия превосходит Эквадор по производству бананов на 30%, а Бразилия выращивает сопоставимые с Эквадором объемы.

Глава АКОРТ также выразил уверенность, что российские компании, которые уже имеют опыт работы в условиях санкций, умеют эффективно перестраивать логистику и сохранять на полках привычный для россиян ассортимент.

«Поэтому кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит», — резюмировал он.

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Фото:David Diaz / dpa / Global Look Press

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Россия ограничила ввоз бананов из Эквадора. В последних партиях в плодах обнаружили многоядную муху-горбатку. Ведомство призвало власти Эквадора на время отозвать сертификаты сразу у пяти компаний, которые допустили нарушения.

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«В связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew) — Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора господину Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений», — говорилось в сообщении ведомства.

В случае если власти страны не примут эти меры, отметил регулятор, ведомство «будет вынуждено перейти к следующему этапу введения ограничительных мер».

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew) — универсальный вредитель, который обладает высокой плодовитостью и может размножаться в том числе в закрытых помещениях. Она может заражать муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыры и другие продукты питания.

Вредитель также опасен для домашних животных и человека: поселяясь в кожных ранах, кишечнике, легких, слизистой глаз, он способен вызывать миазы. Кроме того, он является переносчиком холеры.

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Теги
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