Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора отдать США военную технику

Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Решение Эквадора передать США технику российского производства опрометчиво и является результатом давления заинтересованных лиц. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны», — сказала она.

Захарова отметила, что в Москве «внимательно ознакомились с соответствующими заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа». Она добавила, что «столь опрометчивое решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне».

По словам представителя МИДа, Вашингтон не стал бы предлагать Кито дорогостоящую современную технику в обмен на российскую, «если бы речь шла о «металлоломе», как его называют в Эквадоре».

31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна передаст США старую российскую военную технику в обмен на новую стоимостью $200 млн, несмотря на возражения Москвы по этому вопросу. Нобоа назвал российскую позицию «не совсем адекватной», отметив, что в Эквадоре сейчас проходят масштабные беспорядки. Он также указал на то, что США получат не военную технику, а «металлолом», который можно передавать в рамках международных соглашений.

11 января посол России в Эквадоре Владимир Спринчан сказал, что Россия расценит передачу российской техники в США как недружественный шаг и напомнил, что Нобоа заявлял «о миротворческой позиции» по вопросу военной операции на Украине. Передача техники будет означать отход от позиции «нейтралитета», отметил дипломат.

В начале января из тюрем Эквадора сбежали несколько лидеров мафиозных группировок, в колониях начались бунты. Группа вооруженных людей взяла заложников в студии телеканала, захват произошел в прямом эфире. В стране начались беспорядки. 8 января Нобоа объявил чрезвычайное положение.