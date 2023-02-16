Пригожин заявил, что волонтера из США в Донбассе «убили свои»

По словам основателя ЧВК «Вагнер», его бойцы находились далеко от места гибели Питера Рида. Запись гибели волонтера распространили американские и эстонские СМИ

Питер Рид (Фото: globaloutreachdoctors.org)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бывшего морпеха США Питера Рида, работавшего волонтером в зоне конфликта в Донбассе, «убили свои», а ЧВК к этому непричастна. Комментарий Пригожина опубликовала его пресс-служба.

О смерти американца стало известно 15 февраля. Телеканал WPRI (вещает в штате Род-Айленд) сообщил, что 33-летний мужчина погиб в Донбассе в результате обстрела машины скорой помощи, в которой он находился.

«Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка (в Бахмуте. — РБК), — ответил Пригожин на запрос CNN. — Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК «Вагнер» было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка (карта прилагается). Поэтому любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций. Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций».

Телеканал CNN продемонстрировал 16 февраля видеозапись, сделанную 2 февраля. На ней видно, как мужчина, которого голос за кадром называет Питером Ридом, выходит из белого микроавтобуса, после чего происходит взрыв. Запись сделана через переднее стекло машины с красным крестом.

При этом на видео, которое выложила пресс-служба Пригожина, этот же момент снят из окна боковой двери автомобиля. Основатель ЧВК «Вагнер» утверждает, что запись делал эстонец Эрко Лайдинен. Эта же запись два дня назад была опубликована эстонским изданием Postimees, которое сообщало, что Лайдинен отправился на Украину добровольцем в качестве фронтового медика. Пригожин при этом задался вопросом, почему Лайдинен снимал Рида перед смертью. Postimees, в свою очередь, утверждала, что Рид, а также находившиеся рядом с микроавтобусом норвежцы Симон Йонсен и Сандер Трелвик (оба были ранены) трудились в медицинской бригаде Лайдинена.