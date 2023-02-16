Байден приехал в военный госпиталь для прохождения медицинской комиссии

Джо Байден отбывает после медицинского осмотра (Фото: Sarah Silbiger / Reuters)

Президент США Джо Байден утром 16 февраля прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного медицинского осмотра, сообщает The Hill.

Президент приехал на медосмотр около 9:15 (17:15 мск). Пресс-служба Белого дома пообещала на следующий день опубликовать результаты медосмотра президента.

Байден не проходил медосмотр в 2022 году, его пресс-служба объяснила это особенностями «планирования в соответствии с напряженным и меняющимся графиком поездок в последние недели».

Последний раз действующий президент США проходил медосмотр в ноябре 2021 года. Тогда его врачи посчитали, что он здоров и пригоден для исполнения обязанностей президента.

Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет.

Издание отмечает, что за данными о здоровье президента будут внимательно следить его политические противники. Если он победит в гонке за второй срок, то станет самым пожилым президентом в истории США на момент приведения к присяге.

Поведение Байдена на публике неоднократно вызывало вопросы у наблюдателей. В августе он протянул руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии на лужайке у Белого дома. Телекамеры зафиксировали несколько похожих случаев неуверенного поведения президента.

В июне 2022 года на глазах у журналистов Байден упал с велосипеда во время велопрогулки недалеко от своего дома в штате Делавэр.

В том же месяце на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли Байден случайно показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия.

«ВЫ заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками, ВЫ садитесь на СВОЕ место, ВЫ даете короткие комментарии (две минуты), ВЫ задаете вопрос главе AFL-CIO (Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов) Лиз Шулер, ВЫ благодарите участников, ВЫ уходите», — было написано на листке.