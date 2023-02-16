Байден приехал в военный госпиталь для прохождения медицинской комиссии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 14:17
Пригожин заявил об обходе «известных кабинетов» Москвы из-за боеприпасов Политика, 21:36
Кирби исключил побуждение Киева к ударам по России Политика, 21:34
IBA пустит на ЧМ всех не согласных с бойкотом из-за России боксеров Спорт, 21:20
Глава Совбеза Абхазии опроверг планы вхождения страны в состав России Политика, 21:18
Bloomberg узнал о возвращении загадочного трейдера по прозвищу «50 Cent» Инвестиции, 21:10
Быстро и своевременно: как доставить товары с маркетплейсов РБК и ГАЗ, 21:06
Сбербанк объявил о проекте быстрого возврата переданных мошенникам денег Финансы, 21:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Столтенберг рассказал, как провел ночь перед началом спецоперации Политика, 20:49
Нуланд пообещала большой пакет санкций «в районе 24 февраля» Политика, 20:45
Байден приехал в военный госпиталь для прохождения медицинской комиссии Политика, 20:43
Власти Казахстана рассказали о необозначенном участке границы с Россией Политика, 20:40
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными Политика, 20:31
Плющенко пригрозил уходом фигуристов в другие сборные из-за судейства Спорт, 20:17
Политика ,  
0 

Байден приехал в военный госпиталь для прохождения медицинской комиссии

Джо Байден отбывает после&nbsp;медицинского осмотра
Джо Байден отбывает после медицинского осмотра (Фото: Sarah Silbiger / Reuters)

Президент США Джо Байден утром 16 февраля прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного медицинского осмотра, сообщает The Hill.

Президент приехал на медосмотр около 9:15 (17:15 мск). Пресс-служба Белого дома пообещала на следующий день опубликовать результаты медосмотра президента.

Байден не проходил медосмотр в 2022 году, его пресс-служба объяснила это особенностями «планирования в соответствии с напряженным и меняющимся графиком поездок в последние недели».

Последний раз действующий президент США проходил медосмотр в ноябре 2021 года. Тогда его врачи посчитали, что он здоров и пригоден для исполнения обязанностей президента.

Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет.

Издание отмечает, что за данными о здоровье президента будут внимательно следить его политические противники. Если он победит в гонке за второй срок, то станет самым пожилым президентом в истории США на момент приведения к присяге.

Читайте на РБК Pro
Релокация в Армению: как работается там предпринимателям из России
Вы неудачно вложились в 2022 году. Как сформировать портфель сейчас
Банки каких стран все еще работают с клиентами из России
Шесть неприятных симптомов постковида и как с ними справиться

Поведение Байдена на публике неоднократно вызывало вопросы у наблюдателей. В августе он протянул руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии на лужайке у Белого дома. Телекамеры зафиксировали несколько похожих случаев неуверенного поведения президента.

В июне 2022 года на глазах у журналистов Байден упал с велосипеда во время велопрогулки недалеко от своего дома в штате Делавэр.

В том же месяце на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли Байден случайно показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия.

«ВЫ заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками, ВЫ садитесь на СВОЕ место, ВЫ даете короткие комментарии (две минуты), ВЫ задаете вопрос главе AFL-CIO (Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов) Лиз Шулер, ВЫ благодарите участников, ВЫ уходите», — было написано на листке.

Теги
Джо Байден Здоровье медосмотр
Материалы по теме
Лукашенко пригласил Байдена в Минск на встречу с Путиным
Политика
Байден распорядился создать группу для изучения «феномена НЛО»
Политика
Белый дом подтвердил визит Байдена в Польшу в феврале
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter