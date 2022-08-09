Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 16:20
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 21:39
Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму увеличилось до девяти Политика, 21:34
Байден протянул руку в пустоту, чтобы второй раз поблагодарить сенатора Политика, 21:32
Как число выданных потребкредитов снова начало расти. Инфографика Финансы, 21:29
Карацев проиграл на старте «Мастерса» в Монреале Спорт, 21:29
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 24 августа Политика, 21:18
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 21:16
Байден подписал закон об инвестициях в чипы для конкуренции с Китаем Политика, 21:11
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Льюис Хэмилтон назвал причины отказа сниматься в «Топ Гане» Спорт, 21:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 20:53
Взрывы на военном аэродроме в Крыму. Что известно Политика, 20:51
Акции Novavax рухнули на 32% на фоне ухудшения прогноза по выручке Инвестиции, 20:50
Джонни Депп заключил первый рекламный контракт после суда с Эмбер Хёрд Life, 20:44
Политика ,  
0 

Байден протянул руку в пустоту, чтобы второй раз поблагодарить сенатора

Президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии на лужайке у Белого дома. Его трансляцию вел телеканал CNBC Television.

Инцидент произошел на церемонии подписания президентом закона о поддержке национальных производителей полупроводников. Мероприятие проходило на открытом воздухе, на него были приглашены десятки гостей, в том числе члены президентской администрации, конгрессмены, представители СМИ и бизнеса.

Перед подписанием к трибуне подходили высокопоставленные американские политики — однопартийцы Байдена, которые говорили об историческом значении этого документа.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, завершив свою речь, под аплодисменты присутствующих пожал руки Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву. Когда Шумер после рукопожатия с президентом отошел к следующим участникам, Байден снова протянул руку, хотя на этот раз перед ним никого не было.

Президент постоял так некоторое время, после чего опустил ладонь, а позже почесал подбородок.

Похожее происшествие произошло с президентом США 22 апреля во время выступления в Сиэтле. Тогда, завершив речь, он пожал руку пустоте, после чего с улыбкой повернулся к публике и поблагодарил всех собравшихся за внимание.

Материал дополняется. 

Читайте на РБК Pro
Pro
«Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования
Саммари
Pro
Самый обычный: как продать совершенно типичный продукт в три этапа
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Без каких навыков вы рискуете потерять работу в ближайшие годы
Статьи
Pro
Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться
Статьи
Pro
Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter