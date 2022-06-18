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Политика ,  
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Байден упал с велосипеда во время прогулки. Видео

Байден катался на велосипеде недалеко от своего дома и упал, подъезжая к журналистам. По словам президента, его велосипедный кроссовок неудачно зацепился за педаль

Video

Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки недалеко от своего дома в штате Делавэр, передает Reuters.

На распространенном журналистами видео президент едет с группой людей на велосипедах, стоящие неподалеку журналисты окликают его и задают вопросы. Подъехав к ним, Байден падает набок вместе с велосипедом.

После этого американский лидер заявил, что он в порядке и не пострадал. Свое падение он объяснил тем, что его велосипедный кроссовок зацепился за педаль.

Байден упал, поднимаясь по трапу самолета. Видео
Политика

В марте прошлого года Байден упал, когда поднимался по трапу самолета на авиабазе Эндрюс. После этого президент поднялся, приветственно поднял руку и зашел в самолет.

В ноябре 2021 года Байдену поставили диагноз «периферийная сенсорная невропатия ноги легкой степени». Болезнь возникает из-за повреждения нервов, которые находятся за пределами головного и спинного мозга и передают информацию от них другим частям тела. Ее симптомами могут быть слабость, онемение, боль.

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На момент своего избрания в конце 2020 года Байден стал самым возрастным президентом за всю историю США. В декабре прошлого года экс-представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден намерен добиваться переизбрания на второй срок.
 

Теги
Джо Байден велосипед старость

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